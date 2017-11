Afrique de l'Ouest: Martin März - «Agrofood & plastprintpack West Africa 2017 offre une opportunité exceptionnelle aux opérateurs sénégalais, ivoiriens...

interview

Malgré une production agricole régionale qui répond à près de 80 % des besoins alimentaires, l'Afrique de l'Ouest fait face à une demande en très forte croissance, avec une population qui devrait passer de 290 millions de personnes à plus de 400 millions en 2020, et 500 millions en 2030.

La sous région prend à bras le corps le challenge comme en attestent la relance de la production locale, la croissance des importations et multiplication des investissements technologiques. Martin MÄRZ, Président de fairtrade et organisateur du Salon agrofood & plastprintpack West Africa 2017 revient sur les opportunités qu'offre la sous-région.

Entretien.

Martin MÄRZ, Président de fairtrade et organisateur du Salon Agrofood & plastprintpack West Africa 2017

Qu'est-ce que des événements comme agrofood & plastprintpack peuvent apporter de plus aux échanges commerciaux entre l'Afrique de l'ouest et le reste du monde?

Agrofood & plastprintpack peuvent offrir beaucoup aux économies sous-régionales et à celle du Ghana en premier. En plus de renforcer le positionnement économique du Ghana comme hub sous régional légitime par sa force agricole, industriel ect, l'événement permet une connexion entre opérateurs nationaux, sous régionaux et internationaux.

Au-delà de l'indispensable transfert de technologies dans le domaine, il s'agit de s'offrir un temps de réflexion et d'échanges pour de meilleures stratégies de coopération entre opérateurs publics et privés. La question de la croissance et les défis majeurs tels que l'alimentaire sont l'affaire de tous.

agrofood & plastprintpack West Africa fait coïncider aussi, et c'est important, le besoin vital de la sous région avec l'offre internationale ou le besoin des opérateurs européens, asiatiques à se développer sur d'autres marchés émergent comme celui-là.

Ces événements peuvent-ils aider à l'autosuffisance alimentaire rêvé par la plupart des pays de la sous régions? Comment?

Oui, bien sûr. C'est un des passages parmi tant d'autre que d'aller à la rencontre des leaders mondiaux du secteur, ou tout simplement de s'ouvrir à ceux qui peuvent apporter aux uns et aux autres de la valeur ajoutée. Et vis versa. Aussi imposants que puisse être les politiques de relances et investissements du secteur, elles ne sauraient être performantes sans le regard comparatif et l'échange avec l'extérieur (les voisins immédiats du continent, mais aussi les opérateurs internationaux des secteurs concernés).

En permettant de mettre en lumière les modèles qui marchent, on favorise et démocratise la réussite un peu partout. Et c'est de cette manière qu'on réussit la croissance inclusive.

Comment l'Europe peut-elle aider? Y a t-il des programme prônés ou valoriser à travers cet évènement? Lesquels?

L'Europe a une expérience agricole et industrielle d'exception qui inspirent déjà et peuvent aider les pays africains à prendre des raccourcis. On peut parler de transferts de compétences, de technologies ou encore et tout simplement de co-développement renforcée puisque toutes les deux parties ont besoin l'une de l'autre pour poursuivre leur dynamiques de croissance.

Qui sont les partenaires à cette 4e édition et qu'apportent-ils?

Agrofood & plastprintpack West Africa 2017 est soutenue par le Ministère ghanéen de l'Alimentation et de l'Agriculture, le Ministère du Commerce et de l'Industrie, la Délégation de l'industrie et du commerce allemands au Ghana AHK et l'Association française agroalimentaire (Adepta).

Après trois éditions réussies, comment appréhendez-vous cette 4 e édition? Y aura-t-il des changement ou évolutions majeures? A quels niveaux?

Nous préparons cette 4e édition avec excitation, dans la mesure où nous sommes partis pour réussir l'une des plus belles éditions. Cette année, plus de 90 exposants de 21 pays seront présents, ce qui en fera la plus grande édition. Les exposants viennent d'Afrique du Sud, d'Algérie, d'Allemagne, de Chine, de Corée du Sud, d'Egypte, des Émirats Arabes Unis, d'Espagne, de France, du Ghana, de Grande-Bretagne, d'Inde, d'Iran, d'Italie, du Nigeria, des Pays-Bas, de Pologne, du Sri Lanka, de Taïwan, de Thaïlande et de Turquie. En plus de ces exposants individuels, des pavillons officiels sont en cours de :

Algérie : Les exposants présentent leurs technologies et solutions dans le secteur agroalimentaire ;

La France, pavillon organisé par Adepta qui permettra de mettre en lumière le savoir-faire et la technologie française, dédiés l'agriculture, l'élevage et la production alimentaire par le biais de huit exposants ;

Les Pays-Bas, sous le slogan "Holland-Ghana Growing together", présentent des produits issus des domaines des semences, des plantes, des produits alimentaires transformés et de la culture cellulaire ;

La Pologne est représentée par 12 exposants, lesquels saisissent l'opportunité pour offrir de la nourriture et du matériel ;

Sri Lanka Tea Board avec cinq exposants proposant le thé de Ceylan

Quel message lancez-vous à l'endroit des opérateurs sénégalais qui peuvent être intéressés et avoir un intérêt à y prendre part?

Je dis aux opérateurs sénégalais, mais aussi ceux de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali... ou d'ailleurs qui peuvent avoir un intérêt sur ce marché, qu'agrofood & plastprintpack West Africa 2017 offre une opportunité exceptionnelle. C'est organisé à leur porte et qu'ils devraient saisir cette opportunité et donner un réel coup d'accélérateur à leurs programme et business. Ils y trouveront des opérateurs mondiaux importants, mais aussi leurs homologues de la sous-région, représentants des pays voisins qui peuvent être leurs marchés de prolongement naturel.