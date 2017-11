Cote d'Ivoire: Taekwondo/ Finale des grands prix - Voici les tireurs ivoiriens retenus

La World Taekwondo a dévoilé la liste définitive des taekwondo'ins invités pour la finale des Grands Prix à Abidjan prévu du 2 au 3 décembre 2017. Une liste qui annonce la présence de 132 tireurs pour cette évènement majeur de la WT ; la première en Afrique. 68 taekwondo'ins ont été retenus chez les hommes quand 64 tireuses figurent sur la liste des dames.

Pour ce qui concerne les athlètes ivoiriens, ils sont au nombre de 12 en lice pour la Finale des Grands prix. Naturellement, Cissé Cheick Sallah, champion olympique de 2016 figure dans cette liste de la WT dans la catégorie des - 80 kg. Ruth Gbagbi, la médaillée de bronze, olympique et championne du monde sera également en lice chez les dames dans la catégorie des - 67 Kg. Cissé Cheick et Ruth Gbagbi seront pour la première fois en lice devant le public ivoirien depuis le sacre des Jeux Olympiques de Rio.

Une première qui sera une source de motivation pour ces deux icones du taekwondo ivoirien. À l'instar d'eux, l'on verra sur le tatami du Palais des Sports de Treichville, Aaron Kobenan et Ismaël Mekene Coulibaly (-58 kg), Pegen Logbo et Georges Kobenan (-68 kg), Firmin Zokou et Seydou Gbané (+80) du côté des hommes.

Chez les dames, il s'agira de Bouma Ferimata Coulibaly (-49 kg), Banassa Diomandé et Awa Ouattara (-57 kg) ainsi que Mamina Koné (+67 kg).

Devant leur public, les taekwondo'ins ivoiriens devront se surpasser pour glaner le maximum de points afin de se positionner dans le ranking mondial. Dont le but final est la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Une médaille d'or glanée vaut 80 points au vainqueur.

« Il faut grimper dans le ranking mondial », a indiqué Bamba Cheick Daniel à la conférence de presse de lancement.

Òutre les tireurs ivoiriens, huit ( 08) taekwondo'ins Africains issus de 5 pays seront de la partie. Seif Eissa ( -80 kg hommes ) , Hedaya Malak et Radwa Abdelkader (-57 kg dames ) défendront les couleurs de l'Egypte. Yassine Trabelsi et Oussama Oueslati (-80 kg hommes) tenteront de hisser le drapeau Tunisien haut. Anthony Obame (+80 kg hommes) et Abdoulrazak Issoufou Alfaga seront les porte-flambeau du Gabon et du Niger à la Finale des Grands Prix à Abidjan.