Ile Maurice: Dictons-Lalang péna lézo - La saveur des expressions en créole

Sauver les expressions en créoles de l'oubliette, voilà ce qu'ambitionne Jacques Maunick, au travers de son livre «Lalang péna lézo,1000 expressions et idiomes créoles». L'ouvrage qui se veut une compilation d'expressions a été lancé, jeudi soir, à l'hôtel Hennessy Park, à Ebène. Le lexique a été baptisé du nom de la chronique radiophonique que Jacques Maunick animé tous les jours sur Radio 1.

Les expressions recueillies dans «Lalang péna lézo 1000, expressions et idiomes créoles» sont présentées à la fois, en «créole populaire», dans la nouvelle graphie créole, en français et en anglais. La transcription en graphie officielle a été réalisée par Mélanie Pérès tandis que la traduction anglaise est signée Alain Pierre. «Quand nous voyons que le créole a fait son entrée à l'école, qu'il a un dictionnaire et une nouvelle graphie on pourrait penser que la langue créole se porte bien. Mais moi, je dis qu'elle est en train de disparaitre. Nous ne parlons plus le créole. Nous parlons un créole francisé, et les jeunes ne connaissent plus les expressions», a-t-il souligné lors de la présentation de son ouvrage

Au fil des pages, le lecteur redécouvre des expressions oubliées. Savez-vous encore ce que veut dire «Avek enn sourir fer margoz vinn letsi» ? Ou encore «Larmwar depas kornis/let depas lanvlop» ? Jacques Maunick s'attarde également sur des onomatopées célèbres tels l'indispensable «Ayo», ainsi que les chiffres utilisés dans les expressions créoles. De 17 à 40 en passant par 35, on n'y échappe pas.

Jacques Mauncik insiste : il n'y a pas de grossièreté dans le livre. «Il y a encore beaucoup de tabous autour du créole. Certains le trouvent vulgaire, mais n'importe quelle langue peut être vulgaire. Toutes les langues ont leurs jurons. Ce livre n'en contient pas», souligne Jacques Maunick. Le livre en version cartonnée est un clin d'œil aux Rolling Stones, dont l'auteur est un fan inconditionnel. Cette compilation est en vente à Rs 500.

*Séance de dédicaces le samedi 25 novembre au Bookcourt de Bagatelle de midi à 14 heures.