Afrique: Indice Mo Ibrahim 2017 - La Côte d'Ivoire 20eme sur 54 pays en matière de gouvernance

On ne le dira jamais assez, la gouvernance sous le président Alassane Ouattara est de plus en plus meilleure. En atteste le classement que ce pays vient d'obtenir à la faveur de la 11ème édition de l'Indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIAG) publié ce lundi 20 novembre 2017 à Dakar, au Sénégal, par la fondation Mo Ibrahim.

En effet, la Côte d'Ivoire obtient un score de 54,2 sur 100 en gouvernance globale, occupant le 20e rang sur 54 pays en Afrique. Un score supérieur à la moyenne africaine (50,8) et à la moyenne régionale pour l'Afrique de l'Ouest (53,8).

Dans la seconde moitié de la décennie, 18 pays correspondant au total à 58 % de la population du continent, notamment la Côe d'Ivoire, le Togo, le Maroc, la Namibie, le Nigeria et le Sénégal, réussissent à accélé- rer le rythme, permettant ainsi au continent d'atteindre en 2016 son meilleur score depuis 2000 (50,8 sur 100).

Dans le détail, la Côte d'Ivoire réalise son meilleur score dans la catégorie Sécurité et État de droit (58,9), et son score le plus faible dans la catégorie Développement économique durable (50,0).

Le meilleur score de sous-catégorie du pays - qui « a affiché des signes de « Progression accélérée » en matière de gouvernance globale sur les cinq dernières années » - se situe en Sécurité nationale (82,7), et son score le plus faible en Secteur rural (39,2).

La Côte d'Ivoire, selon l'IIAG, a progressé au total en matière de Gouvernance globale au cours de la dernière décennie (tendance moyenne annuelle de +1,40), avec une accélération de la progression sur les cinq dernières années (tendance moyenne annuelle de +2,05) ».

La note indique que les progrès réalisés en Côte d'Ivoire en matière de Gouvernance globale au cours de la dernière décennie résultent de l'amélioration de l'ensemble des quatre catégories : Sécurité et État de droit (tendance moyenne annuelle de +1,82),

Participation et Droits Humains (tendance moyenne annuelle de +1,50), Développement économique durable (tendance moyenne annuelle de +0,99) et Développement humain (tendance moyenne annuelle de +1,31).