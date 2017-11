Congo-Kinshasa: Rapport de la Cenco sur l'avancement du processus d'enrôlement

Une appréciation « prématurée », a réagi le président de la Céni. Il assure que tout est prévu pour nettoyer le fichier dans un second temps. Trop insister sur les faiblesses du fichier électoral est « contre-productif », prévient-il, « car du consensus autour ce fichier dépend la crédibilité de l'élection et aussi le respect du calendrier ».

Mais dès lundi, les évêques congolais ont partagé le travail de leurs quelque 300 observateurs sur le terrain. Une opération d'autant plus importante que la nouvelle loi électorale qui doit être adoptée sous peu prévoit que désormais le partage des sièges aux législatives se fasse sur la base de ce fichier et non plus en fonction du nombre d'habitants.

La Cenco a présenté un rapport lundi 20 novembre sur l'avancement du processus d'enrôlement en RDC. A ce jour, Plus de 44 millions d'électeurs sont enregistrés. Reste à finaliser l'opération dans le Kasaï, le Kasaï-Central, et deux territoires voisins. Le calendrier électoral prévoit la fin de l'opération pour le 31 janvier 2018.

