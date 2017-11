Congo-Brazzaville: Action humanitaire - Des vivres au profit des déplacés de Goma Tsé-Tsé

On le décrit, on échange beaucoup autour de la crise dans laquelle le Pool, partie intégrante du… Plus »

« Depuis hier je n'ai pas mangé. Le riz et le poisson salé que j'ai eus aujourd'hui me garantissent déjà les sept prochains jours », s'est réjouie Alida, une jeune fille déplacée.

« C'est un geste de solidarité qui s'inscrit dans le cadre de l'appel lancé par le président de la République. Nous l'avions déjà fait à l'endroit des déplacés de Mbandza-Ndounga, ce matin nous le faisons à ceux de Goma-Tsé-Tsé, et comptons élargir le même geste humanitaire à d'autres localités de ce département. Nous sommes en train de travailler avec les chefs de village pour répertorier les vrais déplacés afin d'avoir un vrai fichier de sinistrés », a souligné le président de l'APC, Rodrigue Malanda-Samba, ajoutant: « Nous ne pouvons satisfaire la demande de tous ces milliers de déplacés, parce que nous ne sommes pas l'Etat qui dispose des moyens. Nous apportons notre pierre à l'édifice, et profitons de l'occasion pour appeler tout le monde à la mobilisation. »

Le don est composé du poisson salé, poulets, bidons d'huile, sacs de riz et de bien d'autres produits alimentaires. Ces vivres seront distribués à la population déplacée dûment recensée, venue des quarante-quatre villages du district de Goma-Tsé-Tsé. Cette aide vise à contribuer, tant soit peu, au bon équilibre social et alimentaire de ces personnes en détresse.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.