Ile Maurice: Désiré Johnson - La voix des sans voix

«Si je devais me pendre, je l'aurais fait il y a longtemps», affirme Raouf Gulbul, contacté par… Plus »

Chaque jour, ce candidat, qui exerce comme chauffeur de taxi, dépense entre Rs 800 et Rs 1 000 pour sa campagne. Il estime que jusqu'au jour du scrutin, il aurait dépensé jusqu'à Rs 50 000. Se qualifiant comme un militant de la première heure, Désiré Johnson se veut être un politicien révolutionnaire, qui se bat pour la justice, la paix et la liberté.

«Ils sont nombreux les habitants de cette circonscription qui ne savent pas à qui s'adresser pour leurs problèmes ou qui ont peur de s'exprimer. Je veux être leur porte-parole.» En 2014, il s'est aligné dans la circonscription no1 et en 2005 et 1982, il a tenté sa chance au no19.

