L es lampions de la 9ème édition du festival Ciné droit libre Abidjan se sont éteints, samedi dernier, au Goethe Institut à Cocody-Mermoz. Placée sous le parrainage de Gilles Atayi, chef d'entreprise et militant d'une Afrique qui croit en ses possibilités, l'édition de cette année avait pour thème : « Loin de chez moi ? ». Il s'agissait, à travers cette thématique, de susciter la réflexion autour de l'épineuse question de la migration clandestine et surtout de sensibiliser les populations sur les risques et les dangers de ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur.

Et selon Gilles Atayi, si le problème des droits de l'Homme et des phénomènes comme l'immigration clandestine perdurent, c'est à cause du silence de ceux qui doivent agir. De son point de vue, pour mettre fin à tout cela, « il faut une société civile forte en Afrique. Chacun, à son niveau, doit faire en sorte que les droits humains soient respectés à tous les niveaux ».

Bien avant le parrain, que ce soit Yacouba Sangaré, coordonateur de Ciné droit libre Abidjan, Samira Daoud, directrice régionale adjointe d'Afrique de l'Ouest et du Centre à Amnesty International, tous ont dit l'intérêt du festival Ciné droit libre qui reste une plateforme offerte aux cinéastes et journalistes du monde entier, dont les œuvres (des films portant sur les droits humains et la liberté de la presse) et censurées ou ont eu des difficultés de diffusion à cause de leur contenu dérangeant.

Cette année, une semaine durant, ce sont 13 films abordant la thématique des droits humains et de la liberté d'expression qui ont été présentés aux populations à Abobo-Sagbé, Yopougon-Koweit, Koumassi-Campement, Marcory-stade Vatican, dans des «écoles, au GoetheInstitut et à l'Institut français.

«Les Sauteurs » d'Abou Bakar Sidibé, Moritz Siebert et Estephan Wagner ; « Migrants retour d'enfer » de Patrick Fandio, « La pirogue » de Moussa Touré qui racontent, avec émotion, le drame de l'immigration irrégulière, sans oublier « Dans l'ombre » de Nicolas Franchomme et Alexis Hotton, qui relate l'enfer de la Maca, la plus grande prison de Côte d'Ivoire ont été projetés et suivis de débats très enrichissants. .

Débuté le 13 novembre, par un "Master class" sur la réalisation de films documentaires, animé par l'Allemand Florian Haufmann, Cdl 2017 a refermé ses portes hier par la remise de diplômes aux étudiants ayant pris part à ce Master class. Initié en 2005, au Burkina Faso par l'association Semfilms, il est organisé en Côte d'Ivoire depuis 2008, par l'association Ciné Connexion en étroite collaboration avec le Goethe-Institut.