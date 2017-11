Congo-Brazzaville: Sécurité routière à Brazzaville - Des panneaux de signalisation prévus dans 20 écoles

A l'occasion de la 6e édition de la journée africaine de la sécurité routière, célébrée le 19 novembre dernier, la Direction générale des transports terrestres (DGTT), sous la tutelle du ministère des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, a prévu d'organiser progressivement des actions de sensibilisation dans plusieurs établissements scolaires ciblés.

Pour le DGTT, Placide Mpan, la journée de la sécurité routière, cette année, est couplée à celle du souvenir aux victimes des accidents de route. Aussi le Congo a-t-il choisi de commémorer ce double évènement sur le thème « Contribuons au renforcement de la prévention routière par l'observance du code de la route dans nos déplacements ! »

L'implantation des panneaux « Stop » de sensibilisation devant les écoles a pour mission de sécuriser les abords aux heures d'entrée et de sortie des classes. Les chefs d'établissement sont chargés de déléguer et de placer un agent aux heures d'ouverture et de fermeture du portail pour protéger la traversée des élèves devant leur école. Ces panneaux seront posés à 100 m en amont et en aval de chaque portail.

Dans un premier temps, ils seront placés dans les établissements suivants : l'école spéciale; NGanga-Edouard; Aliou-Fatima; St- Exupéry, et l'école des Premiers-Pas. La journée a été également marquée par la distribution des prospectus, mais surtout par un contrôle technique des véhicules par des policiers. Même après la célébration de cette sixième édition, l'accent sera mis sur les téléphones portables au volant.

Au plan international, le rapport 2015 de l'OMS indique une stagnation notable, nonobstant une croissance mondiale remarquée de la démographie et du nombre de véhicules en circulation. Cependant, on relève un constat de disparités entre les pays et selon les régions. En effet, 90% de décès liés aux accidents de la route sont enregistés dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, alors que 54% seulement des véhicules circulent dans ces pays.

Les taux de mortalité les plus élevés sont en Afrique avec 26,6% décès pour cent mille habitants. La moitié des victimes de la route est constituée des usagers les moins protégés, notamment les piétons, les cyclistes et les motocyclistes.

En revanche, les plus faibles chiffres ont été constatés dans les régions européennes avec 9,3% de décès pour cent mille habitants, particulièrement dans les pays à revenu élevé, qui ont réussi à faire baisser durablement le taux de mortalité.

Au Congo, les statistiques de la police indiquent que le réseau routier a enregistré, au cours de ces neuf derniers mois, 1803 accidents corporels de la route, qui ont occasionné 1377 victimes dont 161 tués et 1247 blessés. Selon le ministère des Transports, ces données, comparées à celles de 2016, montrent une baisse de la prévalence des accidents : 95% pour le nombre des accidents ; 16,19% pour la mortalité routière ; 17, 14% pour le nombre de blessés ; 34% pour le nombre de victimes.

La commémoration de la journée de la sécurité routière constitue un rendez-vous annuel pour évaluer les diverses opérations et programmes réalisés en la matière, mesurer les progrès et identifier les contraintes qui empêchent d'atteindre les résultats escomptés. Cet évènement vise également à créer la mobilisation générale aux niveaux national, régional et local ainsi que le lancement de programmes et projets futurs.