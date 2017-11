Congo-Brazzaville: Sécurité routière - Le ministère des Transports incite à la sensibilisation

Dans un message rendu public le 19 novembre, date choisie pour commémorer la Journée africaine de la sécurité routière, le ministre de tutelle, Fidèle Dimou, pense que cet événement est une occasion de valoriser les efforts fournis dans la lutte contre l'insécurité routière.

Dans la perspective de la mise en œuvre des actions du plan national de sécurité routière, le gouvernement, a indiqué le ministre Fidèle Dimou, s'engage à poursuivre les campagnes de conscientisation, de prévention et de sensibilisation à la sécurité routière ; lutter contre les surcharges responsables de la dégradation du réseau routier, contre l'alcoolisme et les vitesses excessives au volant ; instaurer des contrôles dissuasifs contre l'alcoolémie et les excès de vitesse ; garantir par un contrôle des documents de bord, le respect des prescriptions du code de la route et la formation des acteurs institutionnels de gestions du patrimoine routier.

Le gouvernement a promis aussi d'encourager et d'assister les autorités des collectivités territoriales à la mise en place des plans de circulation pour les trafics lourds de transit, et à garantir les conditions de détente et de travail décent par des projets d'édification des aires de stationnement et des zones réservées au repos, en faveur des travailleurs du transport routier long courrier.

Pour le ministère des Transports, la régression de l'accidentologie sur le réseau routier national peut être liée à l'amélioration de certains tronçons routiers ; la prise de conscience des usagers consécutive à la campagne de prévention morale et physique entreprise avec l'aide des partenaires publics et privés et à la présence permanente des unités de la sécurité routière des forces de l'ordre sur le réseau routier.

En revanche, il reconnaît que les causes de ces accidents sont récurrentes et davantage liées aux comportements humains dont les plus dominants sont : la pratique de la grande vitesse ; l'usage du téléphone ; la conduite en état d'ivresse ; les défaillances mécaniques des véhicules en circulation et les surcharges des véhicules commerciaux de transport de marchandises. Sur ce, il incite à poursuivre la mobilisation des partenaires publics et privés, des composantes de la société civile et des acteurs médiatiques.

Aux conducteurs de véhicules motorisés utilitaires et commerciaux particulièrement, il en appelle au respect des prescriptions du code de la route relatif aux respects des vitesses réglementaires, aux visites techniques périodiques des véhicules, à l'usage du téléphone, l'état d'ébriété au volant, « aux fins de la prévention et la sécurité routières sur l'étendue du territoire national ».