Congo-Brazzaville: Division 1 / Zone ouest - Renaissance bat Molunge

Dans la zone Centre Sud, la Jeunesse sportive Groupe Bazano de Lubumbashi a enregistré sa première victoire en battant, le même 18novembre, au stade Tshikisha de Mbuji-Mayi, la formation d'Océan Pacifique par un but à zéro. En première journée, Bazano avait contraint Don Bosco au résultat d'égalité d'un but partout.

Le Brésilien Jorge Hamilton a inscrit les deux buts des Renais de l'évêque président Pascal Mukuna, à la 29e minute sur une passe décisive de Rachidi Musinga, et à la 88e minute de jeu sur un assist de son compatriote Alexandro Santana entré en jeu en seconde période. En première rencontre, l'AS Dragons/Bilima a été tenue en échec par la formation de Nord Sport de Matadi par un but partout.

