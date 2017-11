Congo-Kinshasa: École normale pilote - Des innovations apportées dans les terminologies

Le préfet des études de l'établissement basé dans la commune de Ngaliema à Kinshasa, Léon Mavungu Malanda, a expliqué au cours d'un entretien, le 20 novembre, avec la presse, l'adoption des dénominations "didactique" au lieu de "méthodologie" et "didactique des disciplines" en lieu et place de la "didactique spéciale".

Partant des innovations introduites dans le programme national de formation psychopédagogique, Léon Mavungu Mavoungou a expliqué qu'il est présentement établi que la méthodologie est un ensemble des méthodes appliquées à un domaine particulier de la science de la recherche et ce n'est pas une exclusivité de l'enseignement. Par contre, la didactique, quant à elle, est tout ce qui est propre à instruire et destiné à l'enseignement. En substance, il est établi que le terme didactique est entièrement réservé à l'instruction et ne peut être utilisé pour un autre domaine même scientifique. « C'est la raison pour laquelle, au lieu de parler encore de la méthodologie générale et de la méthodologie spéciale, ces terminologies sont désormais remplacées par la didactique générale et la didactique des disciplines », a-t-il soutenu.

Didactique des disciplines au lieu de la didactique spéciale

Préférant la didactique des disciplines à la didactique spéciale, Léon Mavungu a argumenté que la didactique spéciale concerne l'enseignement pour des cas spéciaux, tels que des enfants aveugles, sourds et muets et des enfants surdoués, tandis que la didactique des disciplines concerne les cours donnés à l'école primaire et n'a rien de spécial. « La terminologie méthodologie spéciale est remplacée par didactique des disciplines », a-t-il indiqué, faisant remarquer que chacun de ces deux cours a son objectif bien défini dans le système éducatif.

Par ailleurs, le préfet des études a noté que le cours de la didactique générale vise à former des « futurs enseignants », connaissant et comprenant les principes, les règles et les prescriptions qui fondent l'enseignement et l'apprentissage, et capables de les appliquer rationnellement dans leurs pratiques d'enseignement. Le cours de la didactique des disciplines, a-t-il dit, vise quant à lui à faire acquérir au futur enseignant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être qui le rendent capable, dans chacune des disciplines scolaires de l'enseignement primaire, de préparer ses leçons, de les réaliser efficacement, de les évaluer et de gérer correctement la relation pédagogique enseignant-apprenant, de manière à provoquer l'apprentissage.