Cote d'Ivoire: Direction du rassemblement des républicains - Voici les 33 vice-présidents

communiqué de presse

Le Lundi 20 Novembre 2017, la Présidente du Rassemblement Des Républicains (RDR), Le Professeur Henriette DAGRI DIABATE a procédé à diverses nominations.

Ainsi, sont nommés : I- VICE-PRESIDENTS 1. Monsieur Guillaume Kigbafory SORO, Vice-Président chargé de la Région du Tchologo ; 2. Monsieur Amadou SOUMAHORO, VicePrésident chargé de la Région du Worodougou; 3. Monsieur Gilbert Koné KAFANA, Vice-Président chargé de l'Organisation du Parti, également chargé des communes de Yopougon et de Songon; 4. Monsieur Hamed BAKAYOKO, Vice-Président chargé de la Région du Worodougou ; également chargé des communes de Cocody et de Bingerville; 5. Monsieur Marcel AMONTANOH, Vice-Président chargé des Régions du Sud-Comoé et de l'Indénié-Djuablin; 6. Monsieur Birahima Téné OUATTARA, Vice-Président chargé de la Région du Tchologo; 7. Monsieur Adama TOUNGARA, Vice-Président chargé de la Région du Guémon ; également des communes d'Abobo, d'Anyama et d'Adjamé; 8. Monsieur Ally COULIBALY, Vice-Président chargé de la Région du Hambol; 9. Monsieur Souleïman Coty DIAKITÉ, Vice-Président chargé des Militants de l'Exté- rieur ; également chargé de la Région du Kabadougou; 10. Monsieur Ibrahima CISSÉ Bacongo, Vice-Président chargé des Affaires Juridiques et Institutionnelles, des Droits Humains ; également chargé des Communes de Koumassi et de Marcory; 11. Madame Jeanne Adjoua BROU Epse Peuhmond, VicePrésidente chargée de la Tré- sorerie et des Finances du Parti ; également chargée de la Région du Gbêkê et de la commune d'Abobo; 12. Monsieur Adama BICTOGO, Vice-Président chargé de la Mobilisation ; également chargé des Régions de l'Agnéby-Tiassa et de la Mé; 13. Monsieur Mamadou SANOGO, Vice-Président chargé des Questions Électorales ; également chargé de la Région du Bafing; 14. Monsieur Mamadou Sangafowa COULIBALY, Vice-Président chargé des Questions Foncières ; également chargé de la commune de Port-Bouet; 15. Monsieur Gaoussou TOURÉ, Vice-Président chargé des Relations avec les guides Réligieux ; également chargé des Régions du Kabadougou et du Folon; 16.Monsieur Ibrahima FANNY, Vice-Président chargé de la Région du Gbêkê; 17.Madame Aminata TOUNGARA, Vice-Présidente chargée de la Solidarité ; également chargée de la commune de Treichville ; 18. Madame Nialé KABA, Vice-Présidente chargée des Régions du Gontougo et du Boukani ; 19.Monsieur Bruno Nabagné KONE, Vice-Président chargé des Relations Extérieures ; également chargé de la Région de la Bagoué ; 20. Monsieur Moussa DOSSO, Vice-Président chargé de la Région du Béré ; 21. Monsieur Lemassou FOFANA, Vice-Président, Directeur de Cabinet de Madame la Présidente du Parti; 22. Monsieur Louis André DACOURY-TABLEY, Vice-Pré- sident chargé de la Région du Gôh ; 23. Monsieur Bouéka NABO Clément, Vice-Président chargé de la Région de SanPédro ; 24. Monsieur Joël Kouadio N'GUESSAN, Vice-Président, chargé de la Région du Bélier et du District Autonome de Yamoussoukro; 25.Monsieur Phillippe LÉGRÉ, Vice-Président chargé du Maintien de l'Ordre, de la Logistique ; également chargé des Régions du Gbôklè et de la Nawa ; 26. Monsieur Darret BABAUD, Vice-Président chargé des Régions du Haut-Sassandra et de la Marahoué ; 27.Monsieur Tiékoura Roland ZAKPA Koménan, VicePrésident chargé de la Région du Lôh-Djiboua ; 28.Monsieur SIKI BLON Blaise, Vice-Président chargé de la Région du Tonkpi ; 29.Madame Yao Madiara COULIBALY Epse COULIBALY, Vice-Présidente chargée de la commune du Plateau ; 30.Madame Adjoua N'GO Louise Epse TAMINI, Vice-Présidente chargée de la Région du Bélier. II- : PERSONNALITES AYANT RANG DE VICE-PRESIDENTS 1. Monsieur Essoh Vincent LOHOUES, Inspecteur General, Vice-Président chargé de la Région des Grands-Ponts; 2. Monsieur Tiémoko Yadé COULIBALY, Président du Conseil Politique, Vice-Président chargé de la Région du Poro ; 3. Madame Sarra FADIKA épse SAKO, Chancelière de l'Ordre Républicain, Vice-Présidente chargée de la Région du Bafing . III- SECRETAIRES GENERAUX DELEGUES 1. Monsieur Kouakou Maurice BANDAMAN, Secrétaire Général Délégué Chargé des Relations avec les Partis Politiques, les Rois et Chefs Traditionnels ; également chargé des Régions du Moronou, de l'Iffou et du N'zi ; 2. Madame Anne Désirée OULOTO, Secrétaire Générale Déléguée Chargée de la Vulgarisation des Actions du Gouvernement ; également chargée des Régions du Cavally et du Guémon ; 3. Monsieur Mamadou TOURE, Secrétaire Général Délégué Chargé de la Communication et Porte-parole du Parti.

Fait à Abidjan, le 20 Novembre 2017 La Présidente Prof. Henriette DAGRI DIABATE