Congo-Brazzaville: Santé publique - Un séminaire sur la prise en charge des accouchements et nouveau-nés

Une formation des formateurs sur l'utilisation des tests de compétences pour l'évaluation de la qualité des soins a été ouverte, le 20 novembre, dans la communauté urbaine de Kintélé, banlieue de Brazzaville, en vue d'améliorer les capacités des prestataires dans les services de santé dans sept départements du Congo.

La formation s'inscrit dans le cadre de l'approche du financement fondé sur la performance. Elle regroupe, du 20 au 24 novembre, les experts venus des sept départements que couvre le deuxième Programme de développement des services de santé (PDSS II) : Brazzaville ; Pointe-Noire ; Niari ; Bouenza ; Pool ; Plateaux et la Cuvette.

La rencontre permet d'avoir des évaluateurs pour apprécier le niveau des agents de santé en matière de gestion des accouchements; des complications et de prise en charge du nouveau-né. Pendant quatre jours, les enseignements porteront sur le cycle d'incompétence; intégration d'un nouveau comportement ; la santé reproductive ; les infections respiratoires ; la malnutrition ; l'hémorragie post partum ; la respiration néonatale et bien d'autres. Outre ces enseignements, les apprenants bénéficieront des exercices pratiques sur l'accouchement et la prise en charge du nouveau-né.

La formation a été lancée officiellement par le directeur de cabinet de la ministre de la Santé et de la population, Florent Balandamio. Il a expliqué que la qualité des structures de santé est en constante amélioration depuis la mise en œuvre du PDSS II.

L'inclusion des tests de connaissance et de compétences dans le processus d'évaluation de la qualité, a-t-il expliqué, est un pas pour compléter la trilogie : la structure ; le processus et les résultats. « La structure se réfère au service de santé avec toutes ses composantes. Le processus à l'ensemble de ressources humaines, matérielles et financières préconisées pour mettre en œuvre les activités devant aboutir à la fourniture des services ou produits », avant d'ajouter que « les résultats sont les changements intervenus à court, moyen et long terme afin de mesurer à travers un système de suivi et d'évaluation de la performance ».

Prenant la parole à cette occasion, le coordonnateur du PDSS II, le Dr Bernice Mesmer Nsitou, a présenté ce programme. Le PDSS II, a-t-il dit, est un programme du gouvernement et la Banque mondiale pour une durée de cinq ans. Il a pour but d'augmenter le taux d'utilisation des services de santé maternelle et infantile dans les zones ciblées.

Notons qu'à travers ce programme, l'on observe dans ces départements une amélioration de la qualité des soins ; de l'accueil des patients ; la propreté des locaux ; la présence au poste des agents ; la réduction des tarifs de consultations prénatales et postnatales dans les centres de santé grâce au financement fondé sur la performance.