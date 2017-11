Congo-Brazzaville: CHU-Brazzaville - La grève suspendue

On le décrit, on échange beaucoup autour de la crise dans laquelle le Pool, partie intégrante du… Plus »

Rappelons que la grève générale illimitée décrétée par les agents du CHU-B, depuis le 1er août, a laissé un mauvais souvenir auprès des malades et leurs parents, longtemps plongés dans le désespoir, en dépit du service minimum instauré par la direction générale et le gouvernement.

Ils conditionnent, cependant, la levée définitive de la grève à la prise en compte de toutes les conclusions arrêtées avec le gouvernement sous la supervision du vice-Premier ministre, Firmin Ayessa, le 18 octobre dernier. Il s'agit notamment du paiement des arriérés de salaires, du règlement de la dette sociale et des allocations familiales, del'amélioration des conditions de travail et du versement régulier de la subvention d'équilibre. La dernière doléance consistait en l'approfondissement du dialogue social entre les parties prenantes de manière à se concerter davantage sur les solutions les plus « appropriées et durables aux problèmes qui se posent au CHU-B ».

D'après le communiqué final de cette réunion, la suspension de la grève permettra à l'intersyndicale et au gouvernement de poursuivre le dialogue engagé en toute sérénité. « Les travailleurs du CHU-B, réunis en assemblée générale, le 20 novembre 2017, après constat du paiement du salaire du mois d'août, exigent du gouvernement de la République l'application sans condition des acquis obtenus et signés lors des précédentes négociations, dont la concomitance de la paie avec celle des fonctionnaires », ont-ils mentionné dans le communiqué.

Après plus de deux mois d'arrêt de travail, les agents du plus grand centre hospitalier du Congo ont décidé, le 20 novembre, au terme d'une assemblée générale, de mettre momentanément un terme à leur mouvement.

