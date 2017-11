Congo-Brazzaville: Occupation anarchique - Brazzaville renoue avec l'opération déguerpissement

La lutte contre l'aliénation du domaine public a été relancée, le 20 novembre, par le conseiller à l'aménagement et du domaine public du maire central, Nicodème OKoueré, sur l'ensemble de la ville capitale.

L'opération intervient après de nombreuses plaintes des Brazzavillois sur l'insalubrité et l'encombrement de leur ville. Sur recommandation de l'autorité municipale, le conseiller a pris la décision de fermer les marchés pirates qui encombrent les artères principales, les rues et avenues. Il a commencé son action à Poto-Poto, 3e arrondissement de Brazzaville, où il a débarrassé l'aire du domaine public urbain des étals des marchandises. « Le maire nous a instruit que pendant les cinq ans de son mandat, les épaves de voitures ne devront pas joncher les rues et avenues de Brazzaville. Il ne veut pas voir les eaux usées occupé les rues et toute activité commerciale exercée sur le territoire urbain doit avoir une autorisation du maire central », a indiqué Nicodème OKoueré.

Le déguerpissement des vendeurs sur les grandes avenues de Brazzaville n'est pas la première du genre. En effet, chaque fois que les services municipaux chassent les vendeurs occupant illégalement les espaces publics,ceux-ci remettent leurs tables et kiosques quelques jours après. D'autres ne s'empêchent pas d'étaler à nouveau leurs articles juste après le départ des agents municipaux.

« Au fur et à mesure que nous travaillons, nous allons continuer à sensibiliser. Nous allons travailler tous les jours durant les cinq années de la mandature du maire central car les Brazzavillois disent que la mairie ne fait rien pendant que la ville est devenue de plus en plus sale et invivable. Présentement, nous sommes à l'œuvre » a ajouté Nicodème Okoueré.

Les opérations de déguerpissement sont assez courantes dans les villes du Congo où de nombreuses personnes construisent sur des terrains au statut foncier flou. Le déguerpissement n'étant pas une expropriation, les habitants déguerpis ne touchent pas de juste et préalable indemnisation.

« Ceux qui occupent le domaine public doivent avoir leurs autorisations qui, en revanche, ne sont pas coûteuses. Venez à la mairie centrale pour payer vos autorisations. Nos équipes sont sur le terrain et nous demandons à la population de bien collaborer avec nos équipes qui vont contrôler les parkings de voiture, des entrepôts, les panneaux publicitaires illégaux et autres afin que la mairie ait un fichier conforme », a exhorté Nicodème OKoueré.

Notons que le déguerpissement est l'opération par laquelle il est fait obligation, pour des motifs d'utilité publique, à des occupants d'une terre appartenant à la puissance publique de l'évacuer même s'ils y ont cultivé ou construit. Il sert donc à mettre fin à une situation d'occupation illégale d'un terrain. Par extension, le terme s'applique aussi à des destructions de bâtiments construits sur des terrains non habiletés.