Maroc: Bonne performance du team ATH

Le représentant de la Fédération arabe de golf a remis à My Rachid Alaoui Abdellaoui, conseiller du président de la F.R.M.G et chef de la délégation marocaine, le drapeau de ladite Fédération car le Maroc accueillera l'an prochain ces Championnats.

Par ailleurs, les juniors marocains se sont distingués aux 18èmes Championnats juniors et aux 9èmes Championnats dames arabes qui se sont déroulés sur le Golf de Port El Kantaoui à l'initiative de la Fédération arabe de golf. 12 pays arabes ont participé à ces Championnats organisés du 14 au 18 novembre et le Maroc a enregistré d'excellents résultats que voici :

Les joueurs du Team A.T.H. bénéficiant d'une invitation ont fait honneur au Maroc. Si Luke Joy et Joshua White, des habitués du Mena Tour, se sont respectivement classés 1er et 2ème , Karim El Hali 5ème en jouant 70-70-70 : 210 (-6) et Yassine Touhami 72-70-69 : 211 (-5) 8ème ont fait honneur à leur statut. Ils sont suivis de Mehdi Saïssi et Ahmed Marjane à la 27ème place.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.