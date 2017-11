Maroc: Le WAC peine à s'imposer en championnat national

Ces deux matches ont été ajournés en raison de l'engagement du Raja et du DHJ en finale de la Coupe du Trône, rencontre sanctionnée par un huitième sacre des Verts après recours aux tirs au but (1-1, 3 -1 aux t-a-b).

Enfin, le match qui a mis aux prises le CAK avec le KACM s'est achevé sur une issue de parité (0-0), sachant que cette journée a été amputée de deux rencontres, FUS-RCA prévu ce jeudi et DHJ-RSB non encore programmé.

Comme précité, si pour Abdelhak Benchikha, le divorce est consommé, pour Badou Zaki, la séparation est plus qu'imminente et elle devait avoir lieu hier après la rencontre du concerné avec le président du club.

En accueillant à huis clos, dimanche au Complexe Moulay Abdellah à Rabat, le RAC, d'aucuns ne donnaient pas cher de la peau du promu et voyaient le Wydad signer son premier succès après une défaite d'entrée devant le FUS et deux nuls de rang face à l'AS FAR et au RCOZ. Un scénario qui n'a pu prendre forme et le Racing, accrocheur, est en droit de se targuer de sa bonne opération en décrochant le nul blanc n'arrangeant point les affaires des Rouges qui affronteront ce mercredi le DHJ pour le compte de la mise à jour (4è journée) du calendrier.

D'ailleurs après huit manches, le Moghreb de Tétouan, coaché désormais par Youssef Fertout, ne compte aucune victoire contre un nul et six défaites, ce qui lui vaut d'occuper le fauteuil de cancre de service avec un tout petit point, derrière le WAC qui peine encore à pouvoir s'imposer.

