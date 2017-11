Burkina Faso: Alliance pour la defense de la patrie / Abraham Badolo - « Le régime Kaboré menace les acquis démocratiques »

Pour le procès de Pascal Zaïda et trois de ses camarades, le 13 novembre dernier, il soutient que les procès-verbaux d'audition établis par la police étant écartés, car déclarés illégaux par le juge, Pascal Zaïda et ses camarades doivent être acquittés.

Morceau choisi : « A l'incapacité d'apporter des réponses idoines aux problèmes des Burkinabé, le pouvoir en place s'est inscrit dans une dynamique de remise en cause d'acquis démocratiques et de libertés fondamentales.

Dans sa déclaration liminaire, lue sous les regards attentifs des hommes et femmes des médias, micros et caméras grandement ouverts, calepins et stylos en mains, Abraham Badolo, premier responsable de l'Alliance pour la défense de la patrie (ADP), n'est pas allé avec le dos de la cuillère pour dénoncer ce qu'il qualifie de « tentative de liquidation des organisations de la société civile par des procès tous azimuts diligentés par le pouvoir en place contre des leaders des OSC ».

