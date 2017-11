Tunisie: Le calendrier des deux semestres

À ce propos le ministère souligne l'importance de cette opération et la nécessité de l'exploiter à fond pour pallier les insuffisances et les lacunes constatées lors de la correction des devoirs.

Les enseignants sont appelés à établir un programme de consolidation et de remédiation. Car, on estime que ce volet est parmi les plus importants. Malgré tout, il est largement négligé par la majorité des enseignants.

Manque de réactivité des CRE

En ce qui concerne les carnets de notes, le ministère rappelle qu'ils seront remis aux parents au cours des journées du 25, 26 et 27 janvier 2018. Durant cette phase, les cours se poursuivront normalement.

À cet égard, il faut signaler que les établissements qui ont adhéré à l'école numérique et qui possèdent leur espace numérique donneront la possibilité aux parents de consulter les notes sur leur propre site.

Et, justement, sur ce point, de nombreux directeurs d'écoles primaires déplorent l'absence d'équipements appropriés tels que les ordinateurs ou leurs accessoires. De plus, il est impossible à un seul responsable d'effectuer un travail de saisie des notes alors, qu'en même temps, il est chargé d'autres tâches administratives plus fastidieuses. En effet, un directeur est chargé de remplir des dizaines et des dizaines de formulaires se rapportant aux statistiques, de faire marcher son établissement, de suivre la situation des enseignants et de faire des rapports.

D'un autre côté, l'administration centrale n'est pas du tout réactive. Quand on demande à un commissariat régional à l'éducation de fournir du matériel ou de réparer des machines, il n'y a aucune réponse.

Toujours est-il que les écoles fonctionnent tant bien que mal.

Les responsables essayent de composer avec la réalité. Et font feu de tout bois.

Si l'on revient aux épreuves d'évaluation, on notera que le ministère insiste sur leur programmation durant les séances ordinaires de cours, selon les emplois de temps en vigueur. Leur cadence sera étendue à toute la période indiquée.

Deuxième semestre

Les conditions au cours du deuxième semestre seront, légèrement, différentes. Puisqu'on tiendra compte des niveaux. Toutefois, l'ensemble des élèves devront passer toutes les épreuves inscrites aux programmes officiels (épreuves orales, écrites et pratiques).

Pour le premier niveau qui concerne les première et deuxième années, le déroulement de toutes les épreuves se fera du 28 mai au 2 juin. Les élèves de troisièmes, de quatrième de cinquième années passeront, quant à eux, les épreuves orales et pratiques du 21 au 26 mai. Dans ce cas, les cours se dérouleront de façon normale. Les épreuves écrites seront unifiées au niveau de la circonscription et se tiendront du 28 mai au 2 juin. Les cours seront, alors, suspendus.

La période du 21 au 26 mai sera consacrée aux élèves de sixième. Ils passeront les épreuves orales, pratiques et écrites dans les matières humaines avec déroulement normal des cours. Quant aux épreuves écrites qui devront être unifiées, elles sont prévues du 28 mai au 2 juin. Ces épreuves se tiendront sous forme de semaine bloquée. Les matières concernées par l'unification en sixième sont la langue arabe (lecture, syntaxe, production écrite), la langue française (lecture, syntaxe, production écrite et dictée), les maths (y compris le calcul mental), l'éveil scientifique et l'anglais.

Entre le 4 et le 9 juin, les enseignants procèderont à la correction des devoirs et leur remise aux élèves.

Les conseils de classe, les conseils pédagogiques, l'élaboration du projet pédagogique pour 2018-2019, l'animation des clubs culturels en préparation de la fête de fin d'année se tiendront dans la période allant du 11 au 28 juin. La journée du 29 sera réservée à la distribution des carnets de notes et, le 30 sera organisée la cérémonie de clôture de l'année scolaire 2017-2018.