Maroc: Le cheval Bandar remporte le GP de S.M le Roi Mohammed VI du pur-sang arabe

Le Meeting International du Maroc est le résultat de la fusion de deux événements majeurs du calendrier hippique marocain: la Journée Internationale du Pur-sang Arabe et la Journée Internationale du Pur-sang Anglais. Respectivement organisés depuis 2002 et 2012, ces deux événements ont largement contribué au rayonnement international des courses de chevaux.

Après le franc succès des deux premières éditions, le Meeting international du Maroc, initié par la Société royale d'encouragement du cheval (SOREC), se veut désormais l'un des plus grands rendez-vous hippiques d'Afrique et une véritable vitrine d'exposition pour un sport d'excellence et de performance.

Le prix de la coupe du Président des EAU a été remporté par le cheval Jeyoosh monté par Auge Julien et propriété d'Al Shaqab Racing en 2 min et 26 sec.

Le Grand Prix SAR le prince Héritier Moulay El Hassan a été remporté par le cheval Diabolo Hipolyte monté par Faddoul Abderrahim et propriété de Karimine Mhammed, parcourant les 1.900m de la course en 2 min 16 sec.

