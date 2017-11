Maroc: Clôture en beauté du Festival Cinéma et migration à Agadir

Vibrant hommage au producteur Adel Boudellah

Après une semaine de projections et de débats, le 14ème Festival Cinéma et migration a pris fin, samedi dernier, par la remise des prix au cinéma Rialto. A cette occasion, le jury de la compétition officielle présidé par le Burkinabé Idrissa Ouedraogo a consacré le film «Zeus» du Portugais Paolo Felipe Monteiro. Le Prix de la meilleure réalisation a été attribué à l'Egyptien Ali Idriss pour son film «L'Autre Rive».

A cette occasion, le jeune réalisateur a exprimé sa grande joie d'être primé par le festival après la marginalisation qu'il subie dans son pays. Le prix du meilleur scénario est revenu au scénariste marocain Raouf Sebbahi pour son scénario «Hayat». Pour ce qui est de la meilleure interprétation masculine, il a été attribué à l'acteur Sinde Felipe pour son rôle dans «Zeus» tandis que l'actrice marocaine Fadila Ben Moussa a décroché le prix de la meilleure interprétation féminine pour son rôle dans «Fadma» du réalisateur Ahmed El Maânouni.

Quant au jury de la compétition officielle du cours-métrage, présidé par le scénariste et réalisateur marocain Mustapha Madmoune, il a décerné le grand Prix à «Léo» du Britannique Julien Alexander. La cérémonie de clôture de cette 14ème édition du festival placé sous le Patronage de S.M le Roi Mohammed VI a été marquée par un vibrant hommage au producteur marocain installé aux Pays-Bas, Adel

Boudellah.

Il est, par ailleurs, à noter que cette édition a rendu un vibrant hommage au cinéma du Cameroun, pays invité d'honneur de la présente édition. Une forte délégation du cinéma camerounais conduite par le grand écrivain, réalisateur et cinéaste Bassek Ba Kobhio, a d'ailleurs fait le déplacement pour participer à ce grand rendez-vous dédié au cinéma et à la migration.

«Si ce rendez-vous annuel culturel et artistique a franchi aujourd'hui le cap vers le professionnalisme en dépit de moult entraves, il doit cette prouesse avant tout à une équipe homogène et dévouée», expliquent les organisateurs du festival.

«Ses membres n'épargnent, en effet, aucun effort pour peaufiner la programmation, sélectionner les films à l'affiche de la compétition officielle, élaborer les thématiques des conférences, master class et ateliers artistiques, et plus important encore, inviter la fine fleur du cinéma marocains aux côtés de grands noms de cette industrie venus de l'étranger», précise-t-on.

Et d'ajouter: «Force est de reconnaître que l'engagement inlassable de l'Association «L'Initiative culturelle» pour être constamment à la hauteur de la renommée désormais acquise par cet événement, n'aurait pu aboutir sans le soutien et l'appui inestimable de plusieurs partenaires qui, par leur confiance et leur dévouement, nous réconfortent dans notre démarche pour doter la ville d'Agadir et la région du Souss-Massa d'un festival de haute facture. Leur soutien est salutaire tellement le manque de ressources et l'absence de salles de cinéma, constituent indubitablement des obstacles majeurs devant tout projet culturel», concluent les organisateurs.

Rappelons enfin que le Festival international de Cinéma et migration est organisé chaque année par l'Association «L'Initiative culturelle» avec l'appui du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, du ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, du Conseil régional de Sous-Massa, et du conseil provincial d'Agadir.