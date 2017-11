Burkina Faso: Proces de Pascal Zaida - Le délibéré attendu le 27 novembre prochain

Ils ont aussi fait remarquer qu'il faut traiter le dossier sur le plan du droit et non pas sur un plan politique. Tout compte fait, ils ont demandé la relaxe pure et simple du prévenu, pour infraction non constituée. A défaut, lui appliquer le sursis parce qu'il est un délinquant primaire.

Chacun a raconté ce qu'il a vécu et ce qu'il a vu durant la fameuse matinée du 21 octobre dernier, date de la marche-meeting réprimée de Pascal Zaïda. Tous ont relevé que Pascal Zaïda n'a pas eu le temps de tenir sa marche-meeting et qu'il a été embarqué manu militari par les forces de sécurité.

La Justice n'en a pas encore fini avec Pascal Zaïda, Coordonnateur du Cadre d'expression démocratique (CED) et ses trois compagnons d'infortune accusés. En effet, le procès qui a commencé le 13 novembre dernier, s'est poursuivi le 20 novembre 2017 au Tribunal de grande instance de Ouagadougou. Pascal Zaïda et ses compères étaient à la barre pour la suite du procès. L'élément nouveau ce jour, est la comparution de 4 nouveaux témoins à décharge.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.