Cote d'Ivoire: L'écrivain ivoirien Serge Bilé et l'histoire inconnue des noirs dans les camps nazis

By Josué Fortuné Mehouenou on 21 novembre 2017 - Les premiers camps de concentration nazis étaient implantés sur le continent africain. De nombreux Noirs y sont passés. Le journaliste et écrivain franco-ivoirien Serge Bilé a rencontré certains parmi eux, des décennies après. Ils racontent leurs misères dans ses romans et reportages. Le récit est poignant, mais révélateur...

Un récent passage à Cotonou (Bénin) a permis à Serge Bilé de lever un coin de voile sur les Noirs qui ont, aussi, vécu l'horreur des camps de concentration nazis. Le journaliste et auteur a partagé les fruits de ses investigations, entre autres, sur les « Noirs Allemands » dont l'histoire peu connue n'est pas moins impressionnante.

C'est au beau milieu de la forêt amazonienne, alors journaliste à France Télévision que Serge Bilé a rencontré des descendants d'esclaves africains qui y vivent. « Je suis tombé sur des descendants des esclaves dahoméens, ghanéens, et ivoiriens qui sont restés exactement comme au temps de l'esclavage avec les mêmes traditions. J'ai donc décidé ce jour-là de réaliser un film sur eux. C'est depuis ce jour-là que je me suis dit : ce n'est pas normal que nous les Africains nous ayons une histoire que nous ne connaissons même pas », se rappelle-t-il. Et depuis ce jour, Serge Bilé a consacré son temps, à travers productions et écrits, à l'histoire des Noirs, y compris ceux qui ont vécu l'horreur des camps nazis.

Les camps de concentration : l'enfer sur terre

« Ce qui m'a le plus marqué c'est la foi de ces gens qui ont vécu l'enfer dans les camps de concentration. C'était terrible! Il y avait des gens qui étaient morts, beaucoup d'Africains ont aussi péri, beaucoup de juifs aussi. J'ai pu rencontrer certains parmi eux, dont notamment un qui s'appelait Dominique Mendi qui a quitté le Sénégal. Un autre s'appelait John William, son nom d'artiste, mais son vrai nom ivoirien c'est Yao », laisse-t-il entendre.

Des témoignages recueillis par Serge auprès de ces rares survivants à l'époque, on retient que ces personnes ont été rescapées de situations terribles. « Ils sont passés de 90 à 10 kilogramme comme masse corporelle. Ils ont vécu des choses extrêmement terribles et malgré cela, ils sont restés humains, droits et fiers. Je les ai rencontrés 60 ans après et ils étaient extrêmement heureux que quelqu'un leur tende le micro pour qu'enfin ils puissent raconter cette histoire », soutient l'auteur.

Ce qui intrigue Serge Bilé, c'est que ces Noirs aient connu l'enfer des camps de concentration et que personne n'en parle. Une manière d'effacer une partie de l'histoire du nazisme, notamment celle qui touche les Noirs africains ? Possible ! Et c'est ce que Serge Bilé a passé des années à corriger. « Nous avons souffert dans ces camps et ce n'est pas normal qu'on ne l'ait jamais dit. Le fait de le dire, c'est aussi honorer la mémoire de ces gens là », rapporte l'écrivain, citant un rescapé.

« Beaucoup d'historiens ne veulent pas entendre parler de la terre africaine. Pour eux tout est né en Allemagne, tout est né en Europe »

Les premiers camps de concentration nazis étaient en Afrique

Ces révélations, il les fait, meurtri. Dans son expression peut se lire la tristesse et la déception. Déçu, il l'est davantage parce que « beaucoup d'historiens ne veulent pas entendre parler de la terre africaine. Pour eux tout est né en Allemagne, tout est né en Europe ».

C'est faux ! Rétorque Serge Bilé. « Les premiers camps de concentration ont été construits par les Allemands vers 1905 en Namibie, parce que ce pays était une colonie allemande. Ils avaient donc affaire avec un peuple qui leur résistait et il a fallu le dominer. Ils ont construit des camps de concentrations. Des gens étaient marqués au fer rouge, affamés, pendus lorsque que certains d'entre eux essayaient de se rebeller... », dévoile-t-il. Toutes sortes d'ignominies, y compris des expériences médicales, étaient faites sur ces gens-là. Donc naturellement, ces premiers camps de concentration allemands ont été créés d'abord en Afrique, coupe-t-il au bout d'une longue explication.

Mais pourquoi cette histoire est-elle restée longtemps inconnue des Africains ? Parce que l'histoire du nazisme est écrite par le vainqueur, répond Serge Bilé. « Le vainqueur ne s'intéresse qu'à sa propre souffrance. Celle des autres, il n'a rien à y faire », analyse l'auteur. Pour lui, au lieu de s'en prendre aux autres, les Africains devraient d'abord se retourner vers eux-mêmes, pour dire : Mais est-ce que nous avons fait un travail? Est-ce que nos historiens, nos chercheurs au-delà des thèmes habituels sur lesquels ils travaillent, ont fait ce travail de recherche sur de pans d'histoire qui concernent les noirs ?

« Tant que nous ne chercherons pas, tant que ne comprendrons pas que les lions ont besoin de leur propre histoire, c'est une histoire de chasseur qu'on va continuer à glorifier. Et donc là, nous sommes une génération qui aujourd'hui veut prendre à bras le corps ce problème là pour écrire notre histoire. Et cette histoire, on n'a pas besoin des autres pour l'écrire » lance, furieux, cet ancien journaliste.

« Quand Hitler est arrivé au pouvoir, il a mis en place son processus de nazification en excluant une partie de la population et les trois catégories qui étaient exclues, c'étaient les Juifs, les Tsiganes et les Noirs. On l'oublie souvent puisque les Noirs qui venaient des colonies allemandes, étaient Allemands. Ils avaient des passeports allemands.

« Quand Hitler arrive au pouvoir, il décide de leur retirer leurs passeports. Ils n'ont plus le droit d'aller dans les universités. Ils n'ont plus le droit de trainer avec des jeunes filles allemandes. Ils n'ont plus ce droit au nom d'une loi qui estime que s'ils touchent une allemande, ils la souillent. Et donc beaucoup de ces Noirs, ont essayé de s'en sortir, certains sont entrés dans les cirques pour pouvoir exister. D'autres ont fait différentes choses. Un autre a choisi quelque chose d'extraordinaire, d'inimaginable. Il a choisi d'entrer dans l'armée allemande. Malgré le racisme, il a réussi », raconte au bout de ses investigations, Serge Bilé.

Tout sauf une race inférieure !

Le travail pour lequel s'engage Serge Bilé, au-delà de la restitution de la vraie histoire du nazisme, c'est surtout la prise en compte du rôle éminemment important joué par les Noirs.

Faire en sorte que les générations actuelles (surtout) d'Africains comprennent que les Noirs n'étaient pas que des tirailleurs bananières, des va nus pieds. « Ils ont joué un rôle hyper important y compris dans la résistance par rapport à ces choses là et donc il fallait retracer ça, et retracer naturellement certains parcours », insiste l'auteur. Pas donc question de « Race inférieure ». Pour que le message passe, il joue volontiers sur les titres de ces publications.

Dans la résistance au nazisme, des nations-noires ont joué des rôles extrêmement importants. On oublie Haïti qui a été le premier pays à accueillir les juifs qui étaient persécutés par Adolphe Hitler. Haïti a joué un rôle extraordinaire par rapport à cela. Donc il fallait retracer toutes ces histoires, toutes ces mémoires, pour permettre justement de nous resituer dans la grande histoire de la seconde guerre mondiale, révèle aussi l'homme qui a enquêté sur le sujet pendant de nombreuses années. Même si aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus de survivants les témoignages recueillis par Bilé resteront pour la postérité. Afin que nul ne l'ignore. Le nazisme a été aussi et surtout une histoire des Noirs.

« On comprend la souffrance des autres, quand on passe aussi par la nôtre. Donc il faut trouver des biais, par le local, le biais ethnique aussi pour pouvoir entrer dans l'histoire »

Faites en sorte que nos livres retracent notre histoire

« L'histoire des Noirs c'est un vrai problème qui se pose à nous-mêmes, et quand je dis nous et bien je pense à nos responsables politiques d'abord parce que, on ne peut enseigner l'histoire des Noirs, on ne peut la connaitre que si elle est enseignée à l'école. Et c'est l'école qui doit être le premier vecteur pour pouvoir permettre à nos jeunes de connaitre cette histoire, de mieux la connaitre. Le véritable appel qu'il faut lancer, c'est d'abord aux hommes politiques ».

Le message de l'auteur à ce niveau est clair. Il faut enseigner l'histoire africaine, la partager avec les autres, révéler ce qui n'est pas connu, briser les idées pré-reçues et parvenir à enseigner aux peuples noirs leur vraie histoire. Outre les films et les ouvrages, c'est ce qui semble être le nouveau combat de Serge Bilé et à cette lutte, il invite le continent tout entier, puis engage en premier, dans ce combat, des responsables politiques sans lesquels rien n'est à espérer.

Pour preuve, illustre-t-il, lorsque la seconde guerre mondiale est enseignée aux élèves au Togo, au Bénin, en Côte-D'ivoire et dans bien d'autres pays, lorsqu'il est question de la déportation, du nazisme, pourquoi ne pas prendre des exemples avec des gens qui leur ressemblent pour qu'ils comprennent mieux, pour qu'ils saisissent mieux ? s'interroge Bilé.

« On comprend la souffrance des autres, quand on passe aussi par la nôtre. Je pense qu'ils vont adhérer encore plus, comprendre la souffrance des six millions de juifs qui ont été exterminés, quand ils sauront que quelques milliers ou bien quelques centaines de Noirs ont été déportés et ont souffert le même martyr qu'eux. Donc il faut trouver des biais, par le local, le biais ethnique aussi pour pouvoir entrer dans l'histoire », tranche le journaliste et auteur Serge Bilé.