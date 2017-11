Burkina Faso: Tension entre koglweogo et gendarmes - La LIPF prêche la paix à Zabré

Pour le président des Koglwéogo de la commune de Zabré, la visite du Cheik Mocktar lui va droit au cœur et cela témoigne de sa volonté de trouver une solution au problème. Pour lui, cette situation n'honore pas les Koglwéogo. Il rassure le Cheik et son équipe de sa détermination à régler ce différend dans les jours à venir.

« Les Koglwéogo retenaient ce dernier dans leurs locaux et lui avaient fait endurer toutes sortes de souffrances. Cette torture a été filmée et balancée sur les réseaux sociaux. Quand ce dernier fut ensuite relâché, il s'est empressé d'aller à la Justice pour déposer une plainte contre ses oppresseurs, estimant qu'il avait été torturé à tort.

