Ile Maurice: Assemblée nationale - Aadil Ameer Meea revient à la charge sur Dev Manraj

«Si je devais me pendre, je l'aurais fait il y a longtemps», affirme Raouf Gulbul, contacté par… Plus »

L'élu croit comprendre que la Nissan Patrol est utilisée par quelques cadres du ministre de la Santé et non à des fins médicales. «C'est désolant de constater que le ministère n'a pas de fonds nécessaires pour développer le centre de traitement contre le cancer, mais a de l'argent pour acheter un véhicule aussi onéreux.»

Une Nissan Patrol de plus de 3 000 cc, que la Santé aurait achetée, intéresse Salim Abbas Mamode. Le député bleu a eu vent des lettres de dénonciation des employés de ce ministère à la commission anticorruption, sur l'achat et l'utilisation de ce véhicule. Il souhaite se renseigner, ce mardi 21 novembre au Parlement, sur l'utilité de cette Nissan Patrol à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo.

