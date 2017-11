Ile Maurice: Yuvan Beejadhur - «Nous avons un système politique archaïque»

«Si je devais me pendre, je l'aurais fait il y a longtemps», affirme Raouf Gulbul, contacté par… Plus »

Yuvan Beejadhur, qui veut faire de la politique autrement, n'est pas d'avis qu'il faut beaucoup d'argent pour en faire. Pour le moment, il utilise son argent et se fait aider par le cofondateur du parti. À ce stade, précise-t-il, le seuil de Rs 250 000 de dépenses n'a pas été dépassé. Il compte aussi se tourner vers le crowdfunding via Internet.

Il trouve qu'à Quatre-Bornes, il y a un problème d'infrastructures et qu'il n'y a plus de sécurité. Il note que la présence de policiers se fait rare sur les routes de la ville des fleurs. Le candidat du Nouveau Front Politik veut qu'il y ait plus de transparence en ce qu'il s'agit du financement de la campagne.

Pour sa campagne pour l'élection partielle, Yuvan Beejadhur mise sur les réseaux sociaux et les porte-à-porte tôt le matin. «Les Quatre-Bornais ne veulent plus aller dans les meetings», dit-il. Il trouve que ce n'est pas difficile pour lui d'être élu car il propose ce que veulent les habitants de Quatre-Bornes. Pour ce qui est du projet Metro Express, Yuvan Beejadhur déclare qu'il aurait dû y avoir un référendum à ce sujet.

