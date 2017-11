Le ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République a organisé ce lundi 20 novembre à Lomé, une rencontre pour la validation du rapport provisoire de l'état des lieux complémentaires de la justice pour mineurs.

Cette rencontre de deux (2) jours, vise à analyser les interactions entre les différentes composantes du système judiciaire (identifier les défaillances et les bonnes pratiques), recueillir les commentaires et observation des participants sur la structure et le contenu du rapport provisoire.

Elle a rassemblé tous les acteurs impliqués dans la prise en charge des enfants notamment les acteurs gouvernementaux, les acteurs de la société civile, les réligieux.Selon Mama-Raouf TCHAGNAO, Directeur de la Direction de l'Accès au Droit et à la Justice, la délégation du ministère de la justice, au retour de la grande conférence mondiale sur la justice juvénile à Genève a fait l'état des lieux sur la justice juvénile.

« Cet état des lieux a relevé qu'il faut une étude complémentaire pour voir la situation afin de permettre d'une part d'obtenir un document qui va servir à élaborer la politique sectorielle de la justice pour enfant mais aussi ce document une fois validé va servir à la révision du code de l'enfant dont le processus sera entamé à partir de 2018 et ceci dans le cadre du projet d'amélioration de l'accès des enfants à la justice », a indiqué Mama-Raouf TCHAGNAO.

En effet, le projet d'amélioration de l'accès des enfants à la justice est un volet d'un grand programme intitulé" Programme d'Appui au Secteur de la Justice" piloté par le ministère de la justice.

Le Directeur de la Direction de l'Accès au Droit et à la Justice a souligné que le système de justice pour mineur est un système spécialisé qui se différentie de la justice des adultes et fait appel à plusieurs intervenants.

« Lorsqu'un enfant est en conflit avec la loi, il n'est pas traité de la même manière qu'un adulte. Il y a une procédure spéciale pour traiter cet enfant depuis son interpellation par les officiers de police judicaire jusqu'à son transfèrement devant le juge pour enfant jusqu'au processus de décision qui sera prise .lorsque par exemple il commet un délit, l'objectif n'est pas de le priver de liberté, ce serait un dernier recours, le juge prend des mesures éducatif parce que justement c'est un enfant », a expliqué Mama-Raouf TCHAGNAO.

Ainsi poursuit-il, plus les acteurs de la prise en charge des enfants renforcent leur capacités et se mettent ensemble, mieux l'enfant sera prise en charge effectivement et de façon holistique.

« Il va falloir qu'on serre nos coudes, nous les différents acteurs pour pouvoir prendre en charge les enfants », a conclu le Directeur de la Direction de l'Accès au Droit et à la Justice.