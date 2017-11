Sénégal: Christophe Bigot trouve en l'affirmation de la culture sénégalaise un élément de développement

"Il nous a chargé de réfléchir à comment on développe cette action en particulier en Afrique et c'est ce que nous faisons aujourd'hui à Dakar" a précisé Laurence Auer.

"C'est un lieu qui est un incubateur de projet et est fondamental pour la stabilité du continent et où l'ensemble de nos organismes de recherches ou d'éducation sont présents" a expliqué Mme Auer, maîtresse d'œuvre de cette rencontre de Dakar.

"Cette rencontre vise à défendre la littérature des africains, leur musique, leur danse et tout ce que nous voulons faire en termes de développement" a précisé le diplomate en présence des chefs de services de coopération et d'action culturelle de chaque ambassade française en Afrique.

"Les réunir en Afrique est ce qu'il y a de mieux à faire, parce que dit-il, plutôt que les rencontrer en France, quand ils sont en terre africaine, ils sont plus près du terrain pour mieux mesurer les difficultés et les défis à relever".

"La défendre ici au Sénégal, en Afrique et sur la planète, parce qu'il y a un goût, une envie d'Afrique ici et ailleurs qui nécessite encore un coup de pouce" a-t-il dit à la fin de la réunion régionale Afrique du réseau français de coopération et d'action culturelle.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.