Congo-Brazzaville: Journées des TIC - Les dimensions économiques du numérique au centre des débats

Plusieurs jeunes oeuvrant dans le domaine, des entrepreneurs, chefs d'entreprise et responsables des institutions ont répondu, le 20 novembre à Brazzaville, au rendez-vous pour échanger sur le développement de l'écosystème numérique au Congo.

Les assises dédiées aux Tecnologies de l'information et de la communication (TIC) visent, selon les initiateurs, à mettre à la disposition des différents acteurs économiques, politiques et ONG un espace d'information, d'échange et de promotion « sur les opportunités des secteurs des TIC», y compris de créer un espace d'affaires pour développer les infrastructures.

Le numérique est désormais au cœur des entreprises y compris de notre quotidien. Il se met au service de tous les secteurs d'activités : la finance, l'industrie, les télécommunications, le commerce, la sécurité, l'éducation, le sport, la musique, etc. Ce sont des secteurs qui n'ont aucune limite et qui offrent un panel infini de métiers et de carrières.

L'un des défis du secteur au Congo demeure « l'incontournable » amélioration de l'accès à Internet. Cette problématique est liée à trois dimensions économiques, à savoir le coût d'accès à Internet, la qualité de débit et les différents services proposés, souligne un des principaux acteurs des TIC au Congo, Patrice Noumazalay.

L'intervenant parlait des innovations e-gouvernement et e-démocratie qui, d'après lui, constituent une grande révolution dans le monde du numérique. Seulement, l'accès à Internet est tributaire de la mauvaise qualité de distribution de l'électricité. Comment peut-on se former au métier du numérique dans un quartier exposé aux coupures permanentes d'électricité, a réagi un participant.

Dans ce cas, a estimé un autre panéliste, Vérone Mankou, le gouvernement doit lancer une véritable politique de diversification économique qui peut inciter les jeunes à croire au numérique. Il ne s'agit pas seulement d'avoir de jeunes performants comme le pensent les pouvoirs publics, mais également des autorités capables de soutenir véritablement ces jeunes entrepreneurs, a-t- il dit.

Les échanges entre la vingtaine d'exposants et la centaine de visiteurs se poursuivent. Ces journées de réflexion s'inscrivent aussi dans le cadre de l'appel à contribution publique sur le projet du plan national de développement du numérique (2017-2021).