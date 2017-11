Congo-Brazzaville: Le budget du groupe parlementaire PCT et alliés suspendu aux négociations avec le FMI

On le décrit, on échange beaucoup autour de la crise dans laquelle le Pool, partie intégrante du… Plus »

Il a, enfin, invité les sénateurs du PCT et alliés à tenir leurs engagements vis-à-vis d'eux-mêmes, malgré la dureté des temps afin de se donner les moyens de leur action. Ceci en vue de participer au fonctionnement du Sénat dont le rôle primordial est de légiférer au bénéfice des collectivités locales et du peuple congolais tout entier. « Ainsi, nous aurons donné un sens à l'existence de notre groupe », a-t-il conclu.

« Nous voici arrivés au terme de nos travaux avec le sentiment, non seulement du devoir accompli mais aussi du travail bien fait au regard des résultats auxquels nous sommes parvenus. Documents enrichis et adoptés dans leur forme et contenu actuels à l'exception du projet de budget dont l'examen a été renvoyé à une date ultérieure », s'est réjoui Théophile Adoua.

Selon le président du groupe parlementaire PCT et alliés, Théophile Adoua, la raison fondamentale du renvoi de l'affaire est la poursuite des négociations entre le gouvernement et le Fonds monétaire international (FMI). Qu'à cela ne tienne, les participants ont adopté le règlement intérieur ainsi que le programme d'activités de leur organisation. L'assemblée générale a, par ailleurs, entériné la déclaration politique du groupe parlementaire déposée au bureau du Sénat, le 21 septembre, lors de l'installation du nouveau Sénat.

