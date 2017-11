Sénégal: Oragroup et Entreprenarium Foundation font alliance pour soutenir les entrepreneurs du Gabon et du pays

Selon Kristine Ngiriye, Fondatrice d'Entreprenarium Foundation, «le renforcement des capacités, l'accompagnement et l'assistance technique sont au moins aussi importants que le financement pour la réussite d'une entreprise». En effet, lorsqu'un entrepreneur reçoit un financement sans maîtriser les fondamentaux de la gestion d'entreprise, il existe une forte probabilité pour qu'il le dépense de manière peu adéquate et n'atteigne pas les résultats escomptés.

Selon la même source, les crédits octroyés par la banque couvriront également l'accompagnement et l'assistance technique qui seront assurés par Entreprenarium. Ceux-ci consisteront en des formations pratiques sur les fondamentaux de l'entrepreneuriat tels que la planification stratégique, l'étude de marché, le marketing, la gestion financière et le droit des affaires.

Pour soutenir cette mission, souligne un communiqué, le groupe bancaire a choisi Entreprenarium Foundation, un partenaire expert dans l'accompagnement des jeunes entreprises. Depuis sa création l'accélérateur philanthropique panafricain a assisté près de 2000 entrepreneurs via l'assistance technique, l'incubation, le renforcement de capacités, le mentorat, le conseil en gestion et l'accès au financement. Entreprenarium a une dizaine de formateurs dans les deux pays actuellement concernés par cet accord.

Oragroup SA, Holding du groupe Orabank présente dans 12 pays africains, et ENTREPRENARIUM, premier accélérateur philanthropique du continent, présent dans 5 pays, ont signé un protocole d'accord pour soutenir les entrepreneurs du Gabon et du Sénégal dans trois secteurs prioritaires que sont : l'agriculture, le développement durable et l'entrepreneuriat féminin dans tous les secteurs.

