Afrique de l'Ouest: Réticence contre l'adhésion du Maroc dans la CEDEAO – Macky Sall calme le secteur privé

Par ailleurs, fait-il comprendre, « il faut que l’on se projette sur l’Afrique de demain qui sera un continent unifié où on renforcera le développement intra-communautaire, intra-africain ; où nous essayerons d’avoir une mise à niveau de toutes nos entreprises. Nous tenterons par différents mécanismes d’être résilients et d’avoir aussi nos avantages compétitifs ».

Le président Sénégalais assure que les Etats de la Cedeao ont entendu l’appel du secteur privé. C’est dans sens, fait-il croire, que l’organisation communautaire a mis en place une commission d’experts qui s’est rendue au Maroc et qui va soumettre un rapport au mois de décembre prochain afin de montrer les tenants et les aboutissants, les avantages et les inconvénients de cette intégration du Maroc.

