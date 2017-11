Sénégal: La fondation Mo Ibrahim sur la gouvernance globale du pays - Progression accélérée sur les cinq dernières années

Le Sénégal a affiché des signes de «progression accélérée » en matière de Gouvernance globale sur les cinq dernières années, selon le dernier rapport de la Fondation Mo Ibrahim intitulé Indice Ibrahim de la Gouvernance en Afrique (Iiag).

Rendu public hier, lundi 20 novembre, ce document qui compte 100 indicateurs issus de 36 institutions de données indépendantes d'Afrique et du monde entier, souligne que le Sénégal, à l'issue d'une enquête menée sur 54 pays africains, a obtenu un score de 61,6 (sur 100,0) en Gouvernance globale, se classant au 10e rang (sur 54 pays) en Afrique.

La Fondation Mo Ibrahim a procédé hier, lundi 20 novembre à la publication de son onzième rapport intitulé Indice Ibrahim de la Gouvernance en Afrique (Iiag). Dans ses conclusions concernant le Sénégal, la structure créée en 2006 pour promouvoir l'importance du leadership et de la gouvernance en Afrique souligne que le pays de la teranga affiche des signes de «Progression accélérée » en matière de Gouvernance globale sur les cinq dernières années. En effet, selon l'IIAG 2017 qui compte 100 indicateurs issus de 36 institutions de données indépendantes d'Afrique et du monde entier, le Sénégal, à l'issue d'une enquête menée sur 54 pays africains, a obtenu un score de 61,6 (sur 100,0) en Gouvernance globale, se classant ainsi au 10e rang (sur 54 pays) en Afrique. Poursuivant, cette source de préciser que le Sénégal avec cette note, a atteint un «score supérieur à la moyenne africaine (50,8) et à la moyenne régionale pour l'Afrique de l'Ouest qui est de 53,8».

«Le Sénégal a réalisé son meilleur score de catégorie en participation et Droits humains (68,3), et son score le plus faible en Développement économique durable (54,9)», détaille le rapport 2017 de l'Indice Ibrahim de la Gouvernance en Afrique (Iiag) qui ajoute que «le Sénégal a réalisé son meilleur score de sous-catégorie en Santé (77,7), et son score le plus faible en Enseignement (42,0)».

Poursuivant, le document précise par ailleurs que «le Sénégal a enregistré un progrès total en matière de Gouvernance globale au cours de la dernière décennie (tendance moyenne annuelle de +0,60), avec une accélération de la progression sur les cinq dernières années (tendance moyenne annuelle de +0,75». «Les progrès réalisés au Sénégal en matière de Gouvernance globale au cours de la dernière décennie résultent de l'amélioration de l'ensemble des quatre catégories : Sécurité et État de droit (tendance moyenne annuelle de +0,29), Participation et Droits Humains (tendance moyenne annuelle de +0,53), Développement Économique Durable (tendance moyenne annuelle de +0,41) et Développement Humain (tendance moyenne annuelle de +1,16), conclu le onzième rapport IIAG au sujet du Sénégal.

S'agissant de la tendance au niveau africaine, l'IIAG de 2017 souligne qu'elle reste «globalement positive pour la gouvernance sur le continent africain, avec toutefois des signaux d'alerte». «Un appel à la vigilance pour certains pays ou dans certains secteurs clés», ont lancé les auteurs de l'Indice Ibrahim pour la gouvernance en Afrique (IIAG) qui vise à proposer une évaluation annuelle de la qualité de la gouvernance dans les pays africains, et représente le recueil de données le plus complet sur la gouvernance en Afrique.