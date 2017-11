Sénégal: Adji Mbergane Kanoué - «C'est à nous, députés, d'offrir une justice à Khalifa Sall»

Le député Adji Mbergane Kanouté a annoncé hier dans une rencontre avec les acteurs des différents secteurs d'activités de la région de Kaolack que « c'est seulement les parlementaires qui disposent aujourd'hui des compétences qui peuvent donner au maire de Dakar Khalifa Sall la justice qu'il préconise dans l'affaire qui l'oppose avec l'Etat.

L'accepter ou ne pas l'accepter, je pense que le député maire Khalifa Sall a besoin que l'action en justice se poursuive. Il a besoin de prouver son innocence parce que simplement il a des ambitions pour le Sénégal. Et quand on a des ambitions présidentielles, on a sans doute besoin que la justice fasse son travail pour éviter qu'il y ait une épée de Damoclés sur la tête de Khalifa Sall. Car, quand le président Macky Sall termine ses deux mandats, son successeur pourrait sans doute réveiller l'affaire Khalifa Sall en faisant recours à la justice.

Et de ce point de vue, je pense que l'immunité de Khalifa Sall doit être levée et que l'action de justice soit constituée ». Il faut cependant ajouter que dans sa démarche, le député Adji Mbergane Kanouté a convoqué les acteurs des différents segments d'activités autour d'un forum intitulé « Khibaru Assemblée nationale » pour un recueil des nombreuses préoccupations, besoins et revendications des uns et des autres parmi les acteurs des secteurs formels et informels qu'elle compte sans doute soumettre en plénière lors des éventuels débats à l'hémicycle. Et ce, pour apporter une solution à tous ces problèmes, mais aussi pour une restitution de ses requêtes après leurs expositions au parlement.

Toujours dans le cadre de cette organisation, et compte tenu de l'insuffisance du temps souvent accordé aux députés dans leurs interventions, Mme Kanouté propose de se retourner vers ses collègues de Kaolack afin de leur proposer le port de telles préoccupations qui viennent naturellement des populations et compte pour autant se joindre à ces derniers dans la poursuite de son œuvre.