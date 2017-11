Sénégal: Macky Sall au 13eme conseil présidentiel de l'investissement - «Le pays est redevenu attractif»

Le président de la République, Macky Sall, soutient mordicus que l'économie sénégalaise est sur les bons rails. Il l'a affirmé hier, lundi, à Dakar, lors du 13ème Conseil présidentiel de l'investissement.

Présidant à Dakar hier, lundi 20 novembre, le 13ème Conseil présidentiel de l'investissement, en présence du secteur privé national, des partenaires techniques et financiers, de la société civile et de son gouvernement, le président Macky Sall s'est réjoui de l'environnement des affaires au Sénégal. Cette posture, dira-t-il, «est le fruit de nombreuses réformes engagées depuis des années déjà». Pour autant, il dira: «Le pays est redevenu attractif et nous avons renoué avec la compétitivité». Une manière de rassurer ses détracteurs, notamment la classe politique.

Se voulant convainquant, le président Macky Sall fera savoir dans la foulée que l'essentiel des indicateurs sont positifs comme l'attestent les agences de notation internationale. Qui plus est, il dira que la croissance économique est attendue à 7% en 2018.

Toutefois, le chef de l'Etat a admis qu'il y a encore du chemin à faire pour garantir le bien-être à l'ensemble des populations. Pour ce faire, explique-t-il: «Il faut accélérer la poursuite des réformes, réviser la fiscalité pour plus de simplification aux fins de la rendre plus attractif le pays». Ces réformes devront sans doute «faciliter l'accès à la commande publique ainsi que la concurrence, et œuvrer au développement des marchés financiers, intensifier les efforts dans la santé et l'éducation pour avoir des ressources humaines de qualité», estimera pour finir le chef de l'Etat.

Menace de boycott par l'opposition du dialogue politique devant démarrer ce jour : Macky reste de marbre

L'éventuel boycott par l'opposition du dialogue politique national avec le pouvoir en vue d'un climat apaisé, semble laisser de marbre le président de la République. En effet, profitant de l'interpellation du président du Cnes Mansour Kama, regrettant l'absence de dialogue entre le secteur privé national et l'Etat, le chef de l'Etat a clairement dit à qui veut l'entendre: «Nous sommes dans une démocratie. Chacun défend sa position. Nous sommes pour le dialogue. Ceux qui veulent participer, la porte leur est grandement ouverte. Et ceux qui ne le veulent pas sont également libres et responsables de leur choix», a-t-il dit comme pour dire aux boycotteurs que0 dans tous les cas, nous ferons ce que nous avons choisi de faire.