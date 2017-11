Sénégal: Lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole - 70.314 enfants ciblés à l'échelle de la région de Sédhiou

Au sujet des stratégies mises en œuvre, le médecin chef du district sanitaire de Sédhiou, le Dr Diabel Dramé, a fait observer que « depuis plus d'une semaine, nous sommes en train de dérouler le plan de communication à l'endroit des communautés. Il a été aussi question d'orienter les prestataires et des volontaires mais aussi des leaders religieux pour une dynamique communautaire dans le combat contre la rougeole ».

« Pour la réussite de cette campagne, nous avons appelé les parents à emmener les enfants âgés de 0 à 59 mois au niveau des points de prestation de service qui ont été identifiés. L'objectif au niveau de la région de Sédhiou est de vacciner 70.314 enfants et cela est bien possible si tous les acteurs s'engagent au côté de l'Etat et des partenaires ».

