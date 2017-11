Dans son organisation interne, cet établissement sera tenu par des enseignants recrutés depuis la Mauritanie et s'apprête à accueillir 30 étudiants par an, jusqu'à atteindre sa capacité d'accueil qui est fixée à 90 pensionnaires.

Ainsi outre la volonté de promouvoir l'enseignement coranique dans environnement connu de par son attachement à cette pratique, et le besoin de répondre aux recommandations formulées par le Prophète Mohamed (Psl) dans le domaine du savoir et des apprentissages, l'idée de promouvoir ce centre dénommé «NASRU ELMI» est, selon le guide Cheikh Mouhamed Mahi Cissé, une autre manière de perpétuer les œuvres grandioses, le travail et la mission qui leur sont légués par leurs illustres ancêtres ayant marqué l'histoire de la cité religieuse.

La cérémonie d'ouverture de cette importante unité de promotion du savoir, s'est déroulée dimanche dernier, en présence de nombreux marabouts et dignitaires de la cité religieuse de Médina Baye, mais aussi des délégations venues de 26 pays d'Afrique, d'Amérique et d'Europe.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.