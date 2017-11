Sénégal: Empietement d'un hectare sur la réservé du stade Caroline Faye - Les éclairages de Matar Ba

Venu assister à la finale du trophée des champions entre le Stade de Mbour et Génération Foot, le ministre des Sports, Matar Ba a saisi l'occasion pour se prononcer et apporter des éclairages sur l'affaire « Auchan » concernant l'empiètement d'un hectar sur la réservee fonciére du stade Carolin Faye de Mbour.

Le ministre des sports a clarifié l'affaire du dossier "Auchan" .Selon lui, le Stade Caroline Faye n'est pas un stade national, mais une infrastructure d'une collectivité locale notamment la commune de Mbour avec à sa tête le maire et président du comité de gestion. «Si au départ, nous nous sommes opposés à l'empiètement d'un hectare de la réserve du stade. Nous avons par la suite reçu, le maire, le président du conseil départemental, le maire de la commune de Mbour et le partenaire. Ils ont montré l'intérêt particulier de ce projet. Ils ont prouvé que cela n'empiétait pas trop sur une réserve de plus de dix hectares. Quand ils prennent un hectare pour un projet qui va créer des emplois et que les responsables de collectivités locales, nous ont montré que le projet est utile, on ne voit pas pourquoi ne pas accompagner le projet dans cette dynamique. Ce n'est pas le ministre des Sports qui a donné l'espace et l'autorisation de construire.

L'autorisation de construire est accordée suite à un dossier dans les services techniques (mairie, domaine, préfecture) », a-t-il souligné avant d'inviter les uns et les autres à se rapprocher pour combler le déficit d'informations. A l'en croire, « Auchan » bénéficiaire d cet hectare a déjà changé les ampoules des projecteurs du Stade Caroline Faye et procédé à la construction d'un plateau multifonctionnel (basket, and et volley).

Matar Ba salue le travail de la Ligue pro

Matar Ba a profité de la finale du Trophée des champions remporté samedi par le Génération foot aux dépens du Stade de Mbour pour saluer le travail effectué par la Ligue professionnelle dirigée par Saër Seck et relever en même temps le spectacle noté lors de rencontre qui précédé le début du championnat de football 2017-2018 « Il y a du travail qui est en train de se faire dans le football professionnel. C'est une occasion de remercier le président Saer Seck pour le travail qui se fait et l'ensemble de ses collaborateurs afin d'avoir cette belle initiative. Génération Foot a gagné devant le Stade de Mbour sur un score très large de 4 buts à 2 La Ligue a travaillé et dans ses innovations, elle est en train d'accompagner les clubs. Nous sommes venus assister à cette finale et cela montre la collaboration entre le ministère et la fédération sénégalaise de football. C'est une belle rencontre à laquelle on a assistée et on va voir de belles choses avec le travail qui se fait du niveau de la ligue professionnelle de football », déclare ministre des Sports. Matar Ba a également eu une pensée pieuse pour les huit mbourois qui ont perdu la vie au Stade Demba Diop lors de la finale de la Coupe de la ligue. C'est qu'il a invité l'ensemble des acteurs du sport au « fair play et à la « à la veille de l'ouverture de la saison de la ligue pro.