Tunisie: Le dossier de Malek Dabbouni à l'examen

Le suivi du dossier du jeune Malek Dabbouni, qui est en sit-in devant le siège du ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi et observe une grève de la faim depuis mercredi dernier, est assuré par les responsables du département. Un communiqué rendu public hier par le ministère précise qu'un suivi de l'état physique et psychologique du gréviste est aussi assuré affirmant que toutes les mesures sont prises pour éviter toute détérioration de sa santé.

Le ministère réitère dans son communiqué son engagement d'examiner les différents dossiers reçus dans le cadre de ses prérogatives. Le jeune Malek Dabbouni est entré en grève de la faim et a entamé un sit-in devant le siège du ministère le mercredi 15 novembre, sans préavis, rappelle le ministère, précisant qu'il avait seulement déposé le jour même une correspondance au bureau d'ordre du ministère pour annoncer son mouvement de protestation et revendiquer la régularisation de sa situation avec un recrutement dans la fonction publique.

Le recrutement dans la fonction publique pour les personnes à besoins spécifiques relève de la loi 83-2005, modifiée par la loi nO 41-2016 datant du 16 mai 2016 en plus de la décision du chef du gouvernement du 21 août 2014 portant organisation des concours externes de recrutement pour ces personnes dans la fonction publique, stipulant l'impératif de passer un concours organisé par le ministère des Affaires sociales et prenant en considération les quotas réservés aux personnes à besoins spécifiques, explique encore le ministère.

Une coordination a eu lieu entre le chef du cabinet du ministère des Affaires sociales et la direction générale de la promotion sociale afin d'assurer la protection nécessaire au jeune gréviste, souligne la même source. Le ministère rappelle que Malek Dabbouni avait refusé une rencontre avec le chef du cabinet du ministre des Affaires sociales fixée jeudi dernier ainsi qu'une offre d'emploi proposée vendredi dernier dans une société privée installée à Tunis et opérant dans le domaine de la programmation avec un ensemble de privilèges offerts.

Le jeune Malek Dabbouni, originaire du gouvernorat de Médenine, est un handicapé moteur et titulaire d'un master en informatique et multimédia, avait déclaré aux médias avoir décidé ce mouvement de grève de la faim pour protester contre les atermoiements des autorités face à ses revendications, datant depuis trois ans, à savoir son droit au recrutement dans la fonction publique.