Madagascar: Faux commandant « wanted » - Le suspect n'a rien à voir avec le Gal Armand Andrianaivo

Il a fait cette précision pour signifier que le Général n'a aucun lien de parenté avec le « wanted ».Poursuivi pour escroquerie et port illégal d'arme, le « wanted » s'appelle Andrianaivo Ainatiana Raymond Danny, fils d'Andrianaivo Raymond et de Razanajafy Emilie. Il est né le 9 juin 1978 à Soavinandriana-Itasy.

Ces derniers soulignent que la ressemblance entre le nom dudit père et cet individu recherché mentionné dans l'avis de recherche et rapporté dans notre édition du 15 novembre dernier n'est que le fruit de la pure coïncidence comme le dit l'adage malgache : « Ny anarana tanimboanjo ». Guy Bréchard Rajaonarison, un frère de cet officier général affirme que ce dernier n'a que deux filles.

