Madagascar: Pétanque / Mini-masters - Vonjy, Tahina et Hery en tête

Le tournoi de pétanque mini-masters triplette Boss 2017 aborde la 4e étape ce vendredi 24 novembre. Ils sont 40 participants à prendre part à ce tournoi de fin d'année.

Comme annoncé, plusieurs lots seront à partager au grand bonheur des férus de cette discipline. A la clé, trois billets Tana -La Réunion-Tana seront en jeu pour cette première édition. Trois motos scooters attendent les deuxièmes et des télévisionsrespectivement pour les troisièmes et quatrièmes.

A l'issue des trois étapes qualificatives, les Vonjy, Tahiana et Hery mènent la course en tête. Ils sont suivis de Solofo, Yves et Rado et le trio Elie, Tendry et Tafita complètent le podium. Pour le moment rien n'est encore gagné d'avance et les hostilités s'annoncent encore serrées.

Il est à signaler que ce tournoi est organisé par BEMIRAY Ambodin'Isotry « sports-loisirs-éducation » en collaboration avec la Fédération malgache de pétanque, la Ligue de pétanque Analamanga et la section Antananarivo « renivohitra » de pétanque. La qualification se déroulera du 03 novembre au 08 décembre 2017. La grande finale est prévue du 28 et 29 décembre 2017 à partir de 08h30 au Boulodrome Paddock à Mahamasina.