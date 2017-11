Madagascar: « Modus mode » - La filière mode sous toutes les coutures

Modus mode » est la valorisation de la mode malgache et pourquoi pas, à long terme de porter et de faire briller le stylisme malgache à l'international. «L'évènement s'arrête le 1er décembre, mais nous, on continue d'œuvrer pour faire avancer la mode en commençant par emmener le concept dans toutes les grandes villes de Mada, en provinces et d'aboutir, dans quelques années à une semaine de la mode ». En attendant, rendez-vous le 27 décembre à l'AFT.

Trois jours durant lesquels les acteurs de la filière mode donneront un aperçu de leur travail et partageront leurs expériences tout en orientant ceux qui projettent de faire carrière dans le métier. « Stylistes, créateurs, designers, agences de mannequins, modèles, photographes, vidéastes, professionnels de la coiffure et du maquillage... des représentants de toutes ces branches prendront part à cette grande manifestation. Ateliers, formations, séminaires, initiation, spectacles, exposition... seront au programme pendant ces cinq jours », détaille Faly de l'agence Enty ten Totem, organisatrice de ce rendez-vous immanquable. L'objectif principal de «

