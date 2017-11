Madagascar: Londres - La Chatham House accueille Erick Rajaonary

Après son intervention au Forum Afrique Expansion à Montréal, à la conférence internationale TaxCoop à Genève, Erick Rajaonary a été accueilli par les représentants des décideurs du Royaume Uni à la Chatham House, 10 St James Square, à Londres mercredi dernier.

Il s'agit d'un « Royal Institute for International Affairs » qui se charge de tout ce qui est économie et relations internationales. Des représentants du gouvernement anglais, des diplomates et des « Senior business developers » ainsi que des membres de la diaspora malgache au Royaume Uni ont activement participé à une table ronde organisée par cette Chatham House. A cette occasion, Erick Rajaonary, le PDG de Guanomad, qui plus est, le président du FIVMPAMA a parlé de l'entrepreneuriat à Madagascar ainsi que la notion de développement durable. « Un développement, pour être effectivement durable, doit concilier création de richesses, préservation de l'environnement et emplois » a-t-il souligné.

Patriotisme économique. Par ailleurs, ce Président du FIVMPAMA n'a pas manqué d'évoquer l'environnement des affaires ainsi que les défis majeurs auxquels le pays fait face. Il s'agit notamment des problèmes de corruption, d'infrastructures et d'insécurité. Sur le plan économique, il a dressé un état des lieux qui a permis d'avoir un aperçu de la situation.

Il a également parlé des maux du secteur privé en l'occurrence la délinquance économique, le poids du secteur informel, la concurrence déloyale, le coût trop élevé de l'énergie ainsi que le manque de politique d'échanges commerciaux et de politique agricole.

En outre, Erick Rajaonary a prôné le patriotisme économique qui désigne un comportement visant à favoriser les entreprises nationales et leurs produits. Cela signifie la promotion du label « Vita Malagasy », priorisation de la production et commercialisation des produits et services « vita malagasy ». « Cela suppose également de rendre les entreprises malgaches compétitives pour qu'elles puissent entrer en concurrence avec les autres. Le patriotisme économique induit la mobilisation des entreprises, de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des consommateurs. Par contre, cela ne signifie pas le nationalisme économique, puisqu'il y a des entreprises étrangères locales qui promeuvent des produits locaux et utilisent notre main d'œuvre locale», a-t-il précisé.

« Think Tank ». En revenant sur la Chatham House, cette institution fournit aux décideurs du monde entier des analyses indépendantes et pertinentes et de nouvelles idées. Cela peut se faire en grande partie à travers des séances d'information avec le gouvernement, des tables- rondes, des conférences de haut niveau, des interventions auprès des commissions parlementaires et la diffusion de ses recherches. En 2016, la Chatham House est nommée « Think Tank » de l'année par le magazine Prospect. Son travail est qualifié de « fiable et d'excellent » et constitue un « standard d'excellence en matière de connaissance et de professionnalisme ». L'institut prône la liberté de pensée et le « flegme » dans la gestion des tensions sur les affaires internationales que ce soit politique, économique, ou diplomatique.