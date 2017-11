Madagascar: Rallye international de Madagascar - Andy Rasolomanana, le régulier !

Si le classement change, si les champions, changent, il faudra compter Andy Rasolomanana parmi les réguliers sur le podium du rallye à Madagascar et non parmi les yo-yo.

Trois rallyes pour 2017 et trois arrivées assurées. Et pour ces arrivées, là Andy, un jeune pilote de 19 ans associé à Andréa Ravelonanosy 18 ans est toujours arrivé 2e. Depuis que le classement général 2017 est sorti mercredi dernier, il est donc le vice-champion de Madagascar jeunes actuel. Membre du club TMF Rallye, il remercie son club qui lui a toujours fait confiance. « Je remercie le club TMF, mon copilote Andréa qui a rendu les parcours faciles avec ses notes ; Andrianjafy Naivo, son aide m'a été si précieuse pour que la voiture soit performante ; mes parents qui ont cru en ma capacité et qui m'ont toujours soutenu ; ma sœur Vanilla « my sister is the best", mes ami(e)s ; les mécaniciens et le Flamant Rose ».

5e dans la Catégorie M 11, il reste positif et donne rendez-vous au prochain rallye « ensemble pour gagner ». Les résultats sont sortis mercredi pour le RIM du 11 novembre dernier. « Jusqu'à présent , on en était à la phase de commencent. On cherche notre rythme. Mais je pense que c'est positif. On espère une meilleure année 2018 ». Pour Andy, 2018 sera sous le signe de changement « Mon objectif est d'être au top classement à la prochaine saison.

En ce moment, je suis amateur et ce sera bien de franchir cette étape pour dominer les voitures et le rallye ». Avec son coéquipier Andréa Ravelonanosy, nageur, mais reconverti en copilote, il a déjà fait deux rallyes. « Mon problème est d'origine financière : pas de sponsors alors que c'est un sport qui nécessite de grands moyens financiers. Lemanque d'expériences ainsi que de formation aussi se font sentir. J'aimerais suivre des formations, mais sur place il n'y en a pas ».

Actuellement, pour leur catégorie Jeunes, Sitraka est le champion, « Il a déjà de l'expérience, il a commencé à courir depuis plusieurs années. Je le remercie pour ces saines concurrences et fair-play en tout, ainsi que les conseils ». Andy et ses pairs donnent donc rendez-vous à tous pour 2018. Facebook : rasolomanana andy stephan.