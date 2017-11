Madagascar: Ravalo, Ralitera et Mbinina - Plainte pour le déblocage de leurs comptes bancaires

Après l'enquête, l'avocate a recouvré sa liberté, car son statut n'a pas permis aux forces de l'ordre de la placer sous mandat de dépôt, tandis que l'autre personne présumée attend son procès à la prison d'Antanimora. En tout cas, les regards sont tournés vers le CFM (Conseil du « Fampihavanana Malagasy ») où une Commission Indemnisation/Réparation vient d'être mise en place. Cette Commission aura la lourde tâche de résoudre les problèmes d'indemnisation relatifs notamment à la crise politique de 2009. « Le CFM est déjà en place. C'est à cet organe de déterminer qui doivent être indemnisés, mais pas à un autre organe. En ce qui me concerne, j'ai subi des violences physiques et morales pendant la crise de 2009. Ma maison a été même saccagée. N'ai-je pas droit à l'indemnisation ? », se demande Ralitera Andrianandraina.

Ce directeur de la Sécurité au niveau de la HCC du temps de Marc Ravalomanana interpelle ceux qui ont pris cette décision de blocage de comptes bancaires en rappelant qu'il appartient au CFM (Conseil du « Fampihavanana Malagasy ») et non à n'importe quelle juridiction, de déterminer qui a droit à l'indemnisation suite aux crises politiques à Madagascar. A rappeler que les personnes jugées pendant la transition sur l'affaire du 07 février ont été condamnées à payer 639 millions d'Ariary à l'AV7 (Association des Victimes du 7 Février).

