Madagascar: Dialogue politique UE-Madagascar - Lutte contre la criminalité organisée

Le dialogue politique entre l'Union européenne et le gouvernement malgache s'est tenu, hier, à Mahazoarivo.

De prime abord, l'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar Sanchez-Benedito Antonio a parlé de l'importance de la coopération entre la Grande Ile et l'Union européenne. Le problème de l'insécurité a été également abordé, lors de cette rencontre. L'ambassadeur a souligné également la lutte contre la criminalité organisée dont le kidnapping. Les victimes sont pour la plupart des ressortissants français d'origine indienne. Les deux parties ont exprimé leurs préoccupations sur la montée de l'insécurité et affirmé leur volonté de soutenir les travaux en cours pour renforcer la sécurité, y compris à travers la RSS et une coopération au niveau des cas de kidnapping.

Résolution. L'accord de Cotonou a été également parmi les sujets abordés. Faut-il rappeler que cet accord porte, entre autres, sur un dialogue politique global sur les questions nationales, régionales et mondiales, la promotion des droits de l'Homme et de la démocratisation et le renforcement des capacités, la prévention et la résolution des conflits; les questions relatives à la migration, y compris la lutte contre le terrorisme et contre la prolifération des armes de destruction massive. Pour ce qui est des déclarations du parlement européen concernant Madagascar, le diplomate a tout simplement souligné que les résolutions n'engagent que le parlement européen ».

Fichier électoral. De son côté, le Premier ministre Mahafaly Olivier Solonandrasana a fait remarquer que depuis le mois de janvier, la CENI a recueilli les avis des partis, de la société civile et des simples citoyens. Avant d'enchaîner de« laisser le gouvernement confectionner les textes selon les lois en vigueur». En ce qui concerne la situation politique le Premier ministre a rappelé les efforts pour revoir à la hausse le nombre d'électeurs inscrits sur le fichier électoral et pour réformer le cadre juridique.Et il a annoncé que les textes seront prochainement soumis par le gouvernement au Parlement pour l'adoption. L'UE a souligné que les élections inclusives et participatives offrent une possibilité unique de consolider la démocratie et a encouragé le gouvernement à clarifier davantage le cadre de ces élections, ce qui augmenterait aussi la confiance de tous les acteurs dans le processus.