Madagascar: Jirama - Nomination de deux nouveaux Directeurs pour une meilleure gestion

Le redressement d'une entreprise peut aussi passer par des changements au niveau de la direction.

Améliorer et renforcer la gouvernance. C'est l'une des actions menées actuellement par l'instance dirigeante de la Jirama. Des actions qui se manifestent également par des changements au sein des postes de direction de l'entreprise. Comme nous l'avons déjà annoncé, la semaine dernière, la Jirama a procédé à la nomination de deux nouveaux directeurs rattachés à la direction générale et ce, conformément à l'organigramme de cette société publique. Il s'agit en l'occurrence de Razafindrarivo Andriaseheno qui vient d'être nommée Directeur principal commercial et de Rafaliarisoa Voahirana qui occupera désormais le poste de Directeur d'audit.

« Zanaky ny trano ». Il s'agit, en fait d'une promotion interne pour les biens de la maison, puisque les deux nouveaux directeurs sont tous des « zanaky ny trano » ayant fait des expériences probantes. Titulaire d'un diplôme supérieur spécialisé en sciences comptables, gestion, comptabilité et finances, Razafindranivo Andriaseheno, une sortante de l'INSCAE a par exemple à son actif, 18 ans de métier au sein de la Jirama. Elle a pratiquement gravi tous les échelons au sein de la direction commerciale de la Jirama avant d'accéder à ce poste de haut niveau. Le Directeur de l'Audit Voahirana Rafaliarisoa quant à elle, affiche 17 ans d'expérience au sein de la Jirama. Maîtrisard en Sciences de gestion, option Informatique et Organisation, celle qui a commencé à son début à la Jirama en tant que chef de groupe dans des directions régionales à Antsiranana et Toliary a également franchi tous les échelons pour assurer dorénavant la direction Audit de la Jirama.

Effets positifs. Des changements en mieux, en somme, au sein de la Jirama qui malgré les mouvements syndicaux, à répétition continue sa voie vers le redressement. Un redressement qui commence à produire des effets positifs. Notamment au plan interne où une partie non négligeable du personnel de l'entreprise fait état de leur satisfaction quant au système de gestion et au fonctionnement général de l'entreprise. Sur les 3700 employés, deux tiers seraient satisfaits du fonctionnement général de la Jirama. Une situation prometteuse pour l'avenir de la Jirama qui doit encore faire face à de nombreux défis pour renverser la tendance quant au développement du secteur énergétique du pays.