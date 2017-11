Tunisie: Dans le quotidien de migrants clandestins en France

Dans les salles du centre-ville cette semaine, ce film est dans la continuité de la démarche de son réalisateur qui a fait ses premiers pas dans le cinéma amateur, et qui dresse des portraits de jeunes Tunisiens dans l'un de ses principaux courts-métrages, «Gahaf», réalisé en 2009, où il suit des jeunes d'un quartier populaire à Tunis.

Les protagonistes de son nouveau film sont des immigrés clandestins qui se sont dirigés vers la France après l'Italie. Dans un souci de partialité, sa caméra suit de «bons» et «mauvais» exemples de migrants, entre ceux qui prennent le chemin de la drogue et ceux qui choisissent de travailler « honnêtement ». Quel que soit leur choix, leur vie est loin d'être facile, confrontés qu'ils sont à la précarité, au chômage et au racisme.

Arbi, un jeune clandestin de 23 ans, parti en tant que touriste à l'âge de 15 ans et qui a décidé, une fois sur place, de ne plus revenir en Tunisie, est le personnage clé de «Weldek rajel» et l'un des sept jeunes que la caméra de Heifel Ben Youssef suit dans la rue, chez eux où pendant qu'ils travaillent.

C'est d'ailleurs de l'un d'eux que le film tient son titre, dans un message que le jeune adresse à son père. Avec amertume, il vit comme ses amis entre l'envie de revenir au pays et celle d'une aspiration à une vie meilleure, difficilement réalisable sous le ciel de la France, surtout après les attaques terroristes. Ils sentent qu'ils doivent se faire encore plus petits et l'un d'eux décide de se déplacer de Paris à Montpellier, cherchant de meilleures opportunités. La fin du film révèle le devenir de chacun d'eux.

Leurs destins très divers forment le cœur du documentaire qui filme l'immigration comme une expérience de vie, une aventure risquée et inconnue, qui peut aboutir à une vie meilleure comme à un labyrinthe.