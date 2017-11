Tunisie: Le dernier adieu

Avant que le cercueil ne quitte le domicile, le président de la République, Béji Caïd Essebsi, s'était rendu à la maison de Azzedine Alaïa à Sidi Bou Saïd pour présenter ses condoléances à la famille du défunt et rendre un dernier hommage à celui qui « a été le meilleur ambassadeur de son pays et qui a su s'affirmer dans l'art du design de mode en Europe et dans le monde grâce à sa volonté inébranlable et son indomptable détermination ». Le ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zine El Abidine, a annoncé un 40e jour qui sera célébré en grande pompe à la hauteur du talent de Azzedine Alaïa.

Un enterrement somme toute sobre malgré la présence de personnalités telles que la top model Naomi Campbell qu'il a découverte ou Afef Jnifène ainsi que d'autres stylistes étrangers de renom. Peu d'artistes tunisiens présents au cimetière mais d'anciennes personnalités politiques et d'anciennes gloires du sport. Azzedine Alaïa repose enfin au cimetière marin de Sidi Bou Saïd là où il a souhaité être inhumé. Un cimetière marin, comme un bout de tissu offert au soleil et aux quatre vents de la Méditerranée. La terre ne reprend que la chair mortelle et non la poésie.